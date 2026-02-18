המעצב הראשי של מרצדס חשף קונספט שלא ראיתם - מחווה לרכב האגדי

גורדון ואגנר, מי ששימש עד לאחרונה כמעצב הראשי של מרצדס-בנץ ופרש לאחרונה מתפקידו, החליט לחלוק עם העולם "יהלום נסתר" מהארכיון האישי שלו. בפוסט שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו, חשף ואגנר דגם קונספט שרירי ודרמטי שתוכנן כמחווה מודרנית לאחת המכוניות החשובות ביותר בהיסטוריה של המותג.

העיצוב: שרירי, נוצץ ונוסטלגי

הקונספט החדש שואב השראה ישירה מהעיצוב הייחודי של שנות ה-70 אך מעניק לו פרשנות עתידנית. בחזית הרכב בולט גריל כרום עצום ומרובע, המזכיר את החרטום המרשים של ה-S-Class הקלאסית (W109), אך משלב אלמנטים מודרניים כמו מסגרת מוארת (בדומה לרכבי ה-EQ החשמליים החדשים).

פרט בולט נוסף הוא יחידות התאורה: פנסי LED עגולים וצהובים המדמים את הפנסים הנוספים שהותקנו על רכב המרוץ המקורי לטובת מרוצי הלילה. המרכב עצמו רחב מאוד, עם בתי גלגלים נפוחים המעניקים לרכב עמידה כוחנית ונוכחות בולטת.

למרות שהדגם נותר בגדר תרגיל עיצובי ומעולם לא הגיע לפסי הייצור, הוא מציג חזון מרתק של "מה היה קורה אילו" מרצדס הייתה מחליטה להחזיר את האגדה לחיים בגרסה מודרנית.

על הדגם המקורי: המורשת של "החזיר האדום" (Rote Sau)

הדגם שאותו החזירה מרצדס (באופן רעיוני) הוא ה-Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG משנת 1971.

בתחילת שנות ה-70, AMG הייתה סדנה קטנה ועצמאית, ולא חטיבת הביצועים הרשמית של מרצדס כפי שהיא כיום. המהנדסים לקחו את מכונית הפאר הגדולה והכבדה ביותר של מרצדס (ה-300 SEL), הגדילו את נפח המנוע מ-6.3 ל-6.8 ליטר, והפכו אותה למפלצת מרוצים עם כ-428 כ"ס.