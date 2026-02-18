כיכר השבת
מחווה לרכב האגדי

המעצב הראשי של מרצדס חשף קונספט שלא ראיתם - מחווה לרכב האגדי

גורדון ואגנר, המעצב הראשי של מרצדס לשעבר, חשף בחשבון האינסטגרם שלו דגם קונספט שלא נראה מעולם | המכונית משמשת כמחווה מרהיבה ל-300 SEL 6.8 AMG האגדית משנת 1971 - מכונית המרוץ המכונה "החזיר האדום" שהניחה את היסודות למורשת הביצועים של AMG (רכב)

העיצוב שלא הגיע לייצור (צילום: אינסטגרם שך גורדון ואגנר)

גורדון ואגנר, מי ששימש עד לאחרונה כמעצב הראשי של מרצדס-בנץ ופרש לאחרונה מתפקידו, החליט לחלוק עם העולם "יהלום נסתר" מהארכיון האישי שלו. בפוסט שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו, חשף ואגנר דגם קונספט שרירי ודרמטי שתוכנן כמחווה מודרנית לאחת המכוניות החשובות ביותר בהיסטוריה של המותג.

רכב הקונספט (צילום: עמוד האינסטגרם של גורדון ואגנר)

העיצוב: שרירי, נוצץ ונוסטלגי

הקונספט החדש שואב השראה ישירה מהעיצוב הייחודי של שנות ה-70 אך מעניק לו פרשנות עתידנית. בחזית הרכב בולט גריל כרום עצום ומרובע, המזכיר את החרטום המרשים של ה-S-Class הקלאסית (W109), אך משלב אלמנטים מודרניים כמו מסגרת מוארת (בדומה לרכבי ה-EQ החשמליים החדשים).

פרט בולט נוסף הוא יחידות התאורה: פנסי LED עגולים וצהובים המדמים את הפנסים הנוספים שהותקנו על רכב המרוץ המקורי לטובת מרוצי הלילה. המרכב עצמו רחב מאוד, עם בתי גלגלים נפוחים המעניקים לרכב עמידה כוחנית ונוכחות בולטת.

למרות שהדגם נותר בגדר תרגיל עיצובי ומעולם לא הגיע לפסי הייצור, הוא מציג חזון מרתק של "מה היה קורה אילו" מרצדס הייתה מחליטה להחזיר את האגדה לחיים בגרסה מודרנית.

על הדגם המקורי: המורשת של "החזיר האדום" (Rote Sau)

הדגם שאותו החזירה מרצדס (באופן רעיוני) הוא ה-Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG משנת 1971.

בתחילת שנות ה-70, AMG הייתה סדנה קטנה ועצמאית, ולא חטיבת הביצועים הרשמית של מרצדס כפי שהיא כיום. המהנדסים לקחו את מכונית הפאר הגדולה והכבדה ביותר של מרצדס (ה-300 SEL), הגדילו את נפח המנוע מ-6.3 ל-6.8 ליטר, והפכו אותה למפלצת מרוצים עם כ-428 כ"ס.

ה-Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG (צילום: צילום מסך)
ה-Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG (צילום: צילום מסך)

בשל גודלה העצום, משקלה הרב והצבע האדום הבוהק שלה, היא זכתה לכינוי הגרמני "Rote Sau" (החזיר האדום). בתחילה כולם צחקו על הרעיון שמכונית סלון ענקית תתחרה מול מכוניות קלות וזריזות. אולם, במרוץ 24 השעות של ספא (Spa) ב-1971, "החזיר האדום" הדהים את העולם כשסיים במקום השני הכללי ובמקום הראשון בקטגוריה שלו. הניצחון הזה שם את AMG על המפה והפך אותה לשם דבר בעולם הרכב. והשאר היסטוריה.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

