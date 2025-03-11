חברת Kheiron Biotech הארגנטינאית יצרה חמישה סוסי פולו גזעיים ראשונים מסוגם בעולם באמצעות טכנולוגיית עריכה גנטית CRISPR, שפותחה לשיפור מהירות וכוח | אולם האיגוד הלאומי והתאגדות המגדלים הטילו חרם על הסוסים החדשניים ומזהירים מפני פגיעה בעתיד הספורט והחקלאות המסורתית במדינה, בעוד הרגולטור הביוטכנולוגי מאשר כי הסוסים עומדים בתקנות ואינם נחשבים אורגניזמים מהונדסים (בעולם)
בשנים האחרונות, עם ההתפתחות הטכנולוגית, תעשיית הרכבים האוטונומיים שיכולים לנהוג גם ללא נהג תופסת תאוצה. כעת מצטרפת יצרנית רכבי היוקרה אאודי הגרמנית למועדון הרכבים האוטונומיים כשהיא מציגה רכב מירוץ יוקרתי שכבר התחרה בעבר על מסלול מרוצים אמתי עם נהג אמתי (חדשות, רכב)