בחווה כפרית במחוז בואנוס איירס רועים להם חמישה סייחים בני עשרה חודשים, שנראים רגילים לחלוטין - פרווה חומה עם כתמים לבנים על הפנים - אך למעשה הם תוצר מהפכני של עריכה גנטית ראשונית מסוגה בעולם. הסייחים הם העתק גנטי ממי שנחשבה לכוכבת גביעי הפולו - הסוסה "פולו פורסה", תוך שימוש בעריכה ממוקדת לגנים שמקדמים כוח ומהירות לרמות חסרות תקדים. בעקבות הולדת הסוסים הללו, משחק הפולו הארגנטינאי, הנחשב למוביל עולמי, מתמודד עתה עם סערה ערכית בין מסורת לחדשנות.

מאחורי ההצלחה הביוטכנולוגית

החברה הביוטכנולוגית Kheiron, המוביל העולמי בשיבוט והשבחת סוסי פולו, ערכה את הגן myostatin המווסת גדילה שרירית בסוסים, באמצעות טכניקת CRISPR ("מספריים גנטיים") לצמצום פעילות הגן ולמתן יתרון לסיבי שריר מהירים - תכונה שהופכת את הסוס לאצן מובהק. לדברי ד"ר גבריאל ויצ'רה, ממייסדי ומנהלי Kheiron, "הסוסים עומדים בכל התקנות הארגנטינאיות ואינם מוגדרים אורגניזם מהונדס אלא כאלה שבנויים מאפשרויות טבעיות בגנום". מדובר בהישג חסר תקדים הממקם את ארגנטינה בחוד החנית העולמית.

התנגדות רחבה בקהילת הפולו

רגע מסמר שיער: שועל מול מכונית פרארי במסלול אבישי לוי | 22:15

למרות ההתלהבות המדעית, עשרות מגדלים מהשורה הראשונה, לצד איגוד הפולו הלאומי, יצאו נגד הכנסת הסוסים לעריכת תחרויות ועצרו רישומם. יו"ר האיגוד הארגנטינאי, בנחמין אריה, הצהיר כי "הטכנולוגיה שואבת את הקסם והמסתורין מהגידול". יותר מ-50 מגדלים חתמו על מכתב שבו נכתב כי "עריכה גנטית מסמנת חציית קו אדום העלול לפגוע בפרנסה ובמסורת עתיקת היומין של מגדלי הפולו". לפי הארגון, יש להמתין ארבע-חמש שנים לבדיקת השפעות טכנולוגיה זו טרם קבלת החלטה סופית.

רגולציה ואישור מדעי

בעקבות הלידה, הרגולטור הביוטכנולוגי במדינה בחן ואישר את ההליך: מאחר והסוסים אינם מכילים חומר גנטי זר אלא עריכה של רצף קיים בטבע, הם מסווגים תחת התקנות הקיימות. משרד החקלאות סירב להגיב פומבית, אך מסמכי הממשלה מאשרים את תקינות העריכה והסיווג. Kheiron ממשיכה גם לפתח בעלי חיים ערוכים גנטית נוספים, כולל בקר, למטרות רפואיות.

משמעויות עתידיות

הוויכוח הסוער בארגנטינה בין מגדלי הפולו למדענים ממחיש את ההתנגשות בין מסורת לחדשנות, ומסמן את תחילתו של עידן בו עריכת גנים עשויה לשנות את פני הספורט והחקלאות. מומחים מעריכים שהסייחים יעברו אימוני פולו אינטנסיביים בשנים הקרובות, ומה שיתברר מכישוריהם ישפיע על עתיד הענף כולו.