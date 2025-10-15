ה-Vision Iconic ( צילום: יצרן )

יצרנית היוקרה הגרמנית מרצדס-בנץ חשפה השבוע את Vision Iconic - רכב קונספט מרהיב הממחיש את חזון המותג לעידן החשמלי והאוטונומי. עיצוב המכונית שואב השראה משנות ה-30 של המאה הקודמת, ומשלב קווים זורמים, גריל בעל תאורה אינטראקטיבית וסמל מואר המקרין נוכחות דיגיטלית ייחודית. "זוהי לא סתם מכונית - זה פסל בתנועה, מחווה לאלגנטיות על-זמנית והצהרת כוונות טכנולוגית לעתיד", אמר גורדן ווגנר, מעצב העל של מרצדס.

אחד החידושים המהדהדים ברכב הוא טכנולוגיית ה"צבע הסולארי" - שכבת צבע העוטפת את המרכב ומתפקדת כפאנל פוטו-וולטאי מתקדם. לטענת מרצדס, הציפוי נטול חומרים נדירים או סיליקון ומסוגל לייצר חשמל המספיק לתוספת נסועה שנתית של עד 12,000 ק"מ בתנאים מיטביים. שכבת הצבע פועלת סביב השעון וממשיכה לצבור אנרגיה גם כאשר הרכב כבוי, וכל זאת תוך שמירה על קיימות ומחזוריות חומרית.​

בלב ה-Vision Iconic פועמת יחידת מחשוב עצבי חדשנית המדמה תהליכים מוחיים אנושיים. פתרון זה מביא ליעילות חסרת תקדים בעיבוד נתונים עבור מערכות אוטונומיות, עם הפחתת צריכת האנרגיה ב-90% בהשוואה לטכנולוגיות קיימות. היכולות כוללות נהיגה אוטונומית ברמה 4, זיהוי מהיר של תמרורים ותנועת דרך, וכן חניה אוטומטית ברמת ביצועים גבוהה ובטיחות מקסימלית. פנים הרכב עוצב כלאונג' היפר-אנלוגי - שילוב בין לוח מחוונים בעיצוב זכוכית צפה בסגנון זפלין, שעונים קלאסיים ודמות AI אינטראקטיבית בצורת סמל המותג. המושבים מרופדים בקטיפה בגוון כחול עמוק, ידיות פליז מבריקות, ומשטחי ריצוף משובצי קש, כולם ברוח עידן האר דקו. מערכת steer-by-wire מחליפה את מערכת ההגה המכאנית, ומשלבת תמרון קל עם חופש בעיצוב פנים הרכב הארוך והדרמטי.

חזון ה-Vision Iconic מחדד את השאיפה של מרצדס להוביל את המהפכה החשמלית והאוטונומית, בזהות המשלבת עבר מפואר וטכנולוגיה פורצת גבולות, ותוך שמירה על עיצוב ואיכות בלתי מתפשרים. בתוך ההמולה הדיגיטלית של 2025, מצליחה מרצדס לא רק להמציא את עצמה מחדש, אלא גם לשוב ולהגדיר את היוקרה - הפעם, בגרסה חשמלית וסולארית באמת.