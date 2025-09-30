שוק המקלדות האלחוטיות צפוף בפתרונות שונים ומשונים המנסים להתמודד עם אלחוטיות יציבה לצד חיי הסוללה ארוכים, אולם לוג'יטק מנסה כעת להוביל אותו לכיוון אחר לגמרי. החברה השיקה את Signature Slim Solar+ K980, מקלדת המציגה גישה אקולוגית וטכנולוגית מתקדמת: טעינה סולארית שאינה תלויה לא בכבל ולא בסוללות מתחלפות. פס הסולארי העליון של המקלדת קולט כל מקור אור - החל מאור השמש וכלה בתאורת חדר רגילה - ומאפשר למשתמש לעבוד חודשים שלמים ללא צורך להטעין, אפילו בסביבת עבודה סגורה עם תאורה מלאכותית בלבד.

ה-K980 בולטת במבנה הדק והקליל שלה, עם מקשים שטוחים שמזכירים לפטופ ובתוספת לוח מספרים מלא - תכונה שמקלה על עבודה משרדית ויומיומית כאחד. מעבר חלק בין שלושה מכשירים מתקיים באמצעות כפתורי Easy-Switch ייעודיים, וממשק אינטואיטיבי מאפשר שליטה מלאה דרך תוכנת Logi Options Plus. בכך המקלדת משתלבת היטב בסביבה מרובת מערכות הפעלה ואינה מגבילה למשתמש מסוים.

לצד הטכנולוגיה המתקדמת בתחום הסוללה, בחרה לוג'יטק לשלב גם מפתח ייעודי להפעלה מהירה של עוזרי בינה מלאכותית - בין אם מדובר ב-Copilot של Windows או Gemini של גוגל. כך, בלחיצת כפתור, הופך הכלי הטכנולוגי החכם לחלק בלתי נפרד מתהליכי העבודה העכשוויים, ומעודד שימוש יעיל בבינה מלאכותית בתוך זרם העבודה השוטף.

בכל הקשור לאיכות מתהדרת המקלדת בחיי סוללה מרשימים: לפי הצהרת החברה, טעינה מלאה במצבי תאורה רגילים תספיק לעד ארבעה חודשי עבודה בתנאי חושך מוחלט, כשהסוללה צפויה לתפקד עשור שלם. במקרה הצורך, ניתן לבצע לה החלפה דרך שותפות עם רשת iFixIt - היבט שמעניק שקט תעשייתי למי שרוצה להשקיע לטווח רחוק במוצר אחד.

הפן האקולוגי לא נזנח: מעל 60% מהפלסטיק במקלדת ממוחזר ואריזתה עומדת בסטנדרטים ירוקים מתקדמים. בכך מציבה לוג'יטק אלטרנטיבה ראויה וחכמה בעולם שהולך ומבין את המשמעות שברכישה אחראית לסביבה.

ובכל זאת, לא הכל מושלם. דגם ה-K980 נושא תג מחיר לא זול, הוא עולה כ-100 דולר (או 350-370 שקלים בישראל), והוא לא מצויד בתאורת מקשים - חיסרון למי שמרבה לעבוד בתנאי חושך. המטרה הברורה כאן היא תכליתית: להציע מקלדת שקטה, איכותית ופשוטה לעבודה מפרכת, אבל פחות מתאימה לאנשי גיימינג או מצבי כתיבה קיצוניים.