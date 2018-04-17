לוג'יטק מציגה סטנדרט חדש במקלדות אלחוטיות עם דגם ה-Signature Slim Solar+ K980, המהווה פתרון פורץ דרך לבעיית הטעינה: טעינה סולארית מכל מקור אור משחררת את המשתמשים מהצורך בסוללות ומחיבור לחשמל | המקלדת מציעה מקשים שטוחים ועיצוב דק, קישוריות רב מערכתית ומקשי קיצור חכמים, כולל עוזר בינה מלאכותית, לצד חיי סוללה שאורכים עד ארבעה חודשים בלי צורך בטעינה - והכול באריזה אקולוגית עשויה פלסטיק ממוחזר (טכנולוגיה)
עמק סיליקון חדש? אחרי מלחמה שנמשכה יותר מעשור. מציגה ענקית התוכנה מיקרוסופט מקלדת ייעודית ומתקדמת לשעונים חכמים עם צגים זעירים, אשר עושה שימוש במערכת ההפעלה Android Wear של המתחרה הגדולה, ענקית האינטרנט גוגל. עידן חדש ביחסי היריבות המרות?