'צבא של ממש': סין הציבה רובוטים הומנואידים לשמירה בגבולות

בימים האחרונים (דצמבר 2025) החלה סין בהצבת רובוטים הומנואידים מדגם Walker S2 במעבר הגבול העמוס שבין מחוז גואנשי לבין וייטנאם - מהלך חסר תקדים בהיקפו בשירותי אכיפת החוק של המדינה. המהלך מהווה חלק ממדיניות ממשלתית רחבה לשילוב מערכות "בינה מלאכותית מגולמת" - כלומר, מערכות AI הפועלות בגוף רובוטי המסוגל לנוע ולהגיב למציאות הפיזית.

הרובוטים, שפותחו על ידי חברת UBTECH Robotics משֶנְגֶ’ן, נרכשו במסגרת חוזה ממשלתי בשווי של 37 מיליון דולר. הם מצוידים ב-52 מפרקים המאפשרים תנועה אנושית כמעט מלאה וכוללים מערכת ייחודית להחלפת סוללה עצמית בתוך כשלוש דקות - מה שמאפשר להם לפעול ברציפות לאורך כל שעות היממה.

הרובוטים מתפקדים במגוון תפקידים: חלקם מסיירים באזורי ההמתנה במעבר ומנטרים תנועת קהל וצווארי בקבוק, אחרים מסייעים בהכוונת רכבים ומשאיות, בבדיקת מספרי מכולות ובאימות חותמות בטיחות. נוסף על כך, יחידות נוספות מוצבות במתקני תעשייה סמוכים, בהם מפעלי פלדה, נחושת ואלומיניום, לצורך סיורים ושמירה. בסופו של דבר, הפעילות שלהם מדמה "צבא של עובדי ביטחון" הפעיל ללא הפסקה.

מהלך זה מצטרף להנחיה רשמית שפורסמה ב-2023 על ידי משרד התעשייה והטכנולוגיה הסינית, הקוראת להקמת מערכת לאומית לפיתוח ויישום רובוטים הומנואידים עד שנת 2025. באותה רוח, הוקמה לאחרונה ועדה טכנית ייעודית שתפתח תקנים בטיחותיים ונהלים לבדיקת אמינותם של רובוטים דמויי אדם.

חברת UBTECH, שכבר מפעילה את סדרת Walker בפסי הייצור של יצרניות הרכב BYD, ג’ילי ו-FAW-פולקסווגן, דיווחה על הזמנות בהיקף של יותר מ-112 מיליון דולר לשנת 2025. הייצור ההמוני של הדגם החל בנובמבר, והחברה מתכננת לספק 500 יחידות תעשייתיות עד סוף השנה, עם יעד שאפתני ל-10,000 יחידות עד 2027.

לדברי גורמים בתעשייה, פריסת הרובוטים בגבול עם וייטנאם עשויה להפוך למבחן מרכזי לבחינת יכולתם של רובוטים הומנואידים לתפקד בסביבות מבצעיות מורכבות - צעד המקרב את סין לעידן שבו שוטרים, פקידים ועובדי תעשייה אנושיים ישתפו פעולה באופן שוטף עם עמיתיהם המכניים.