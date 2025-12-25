באמצעות בינה מלאכותית: אלו המדינות שמאיצות פיתוח ערים חכמות 

במלזיה הודיעה חברת I-Berhad על השקעה עצומה של כמיליארד רינגיט (כ־224 מיליון דולר) בהטמעת מערכות Robotics-as-a-Service (RaaS) בעיר i-City שבשא־אלאם. המיזם צפוי לצאת לדרך בשנה הבאה ולשלב מאות רובוטים הומנואידיים מבית AGIBOT בניהול הנכסים, תחזוקה, שירותי אירוח ותפעול עירוני. במקביל, נפתח ב'שלב רך' מרכז “עולם הבינה המלאכותית” (AI World Experience Centre), שיחנך רשמית בינואר 2026.

יו"ר החברה, טאן סרי לים קים הונג, הדגיש כי מדובר בצעד שימקם את i-City “בחזית פיתוח הערים החכמות במלזיה” בזכות שילוב כולל של מערכות חכמות וציוד רובוטי מתקדם.

במקביל, וייטנאם עשתה היסטוריה רגולטורית - עם אישור חוק הבינה המלאכותית הראשון במדינה, שקיבל תמיכה של יותר מ־90% מחברי האספה הלאומית. החוק, שייכנס לתוקף במרץ 2026, קובע מנגנון פיקוח מבוסס סיכון לסיווג מערכות בינה מלאכותית לפי רמת השפעתן. תחומים רגישים כמו פיננסים, בריאות, משפט, עבודה וחינוך יחויבו בעמידה בתקני בטיחות מחמירים.

בנוסף, תוקם עד יולי 2026 'הנציבות הלאומית לבינה מלאכותית', שתהיה אחראית על אכיפה רגולטורית, ניהול מאגרי מידע ומיסוד תקנים טכנולוגיים. הצעד נחשב לאבן דרך משמעותית גם במסגרת צו 269, המגדיר את אסטרטגיית הפיתוח של ערים חכמות ברחבי וייטנאם.

בזירה המוניציפלית, שתי המדינות כבר מיישמות את המהפכה. במלזיה הציג שר הדיגיטל גובינד סינג דיו ביולי האחרון תוכנית להפוך את קואלה לומפור לעיר חכמה מונעת בינה מלאכותית, עם ניהול תנועה בזמן אמת, ניתוח וידאו מתקדם ויצירת “תאום דיגיטלי” לעיר.

בוייטנאם, על פי נתוני האו״ם, המדינה דורגה לראשונה בקטגוריית “גבוה מאוד” במדד הפיתוח הדיגיטלי לממשל אלקטרוני, במקום ה־71 בעולם. מתוך 63 מחוזות וערים - 45 כבר מפעילים מרכזי שליטה חכמים לניהול עירוני.

נציגת תוכנית הפיתוח של האו״ם (UNDP) בווייטנאם, ראמלה ח'לידי, ציינה כי המדינה ממוקמת בעמדת זינוק ייחודית לצמיחה מונעת בינה מלאכותית - עם נתונים מרשימים: 81% מהאזרחים משתמשים בטכנולוגיות AI מדי יום ו־83% מהם עוקבים באופן פעיל אחרי חידושי התחום. הנתונים הללו מציבים את וייטנאם כאחת המובילות באימוץ בינה מלאכותית בדרום־מזרח אסיה.