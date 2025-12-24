העתיד של הרובוטיקה כבר כאן: חברת Dobot הסינית, שזכתה להכרה בזכות זרועות רובוטיות מדויקות לחינוך ולתעשייה, חשפה בכנס בפרנקפורט רובוט חדשני הנשלט מרחוק ומחקה את תנועותיו של האדם בזמן אמת. הטכנולוגיה החדשה מקרבת את הגבול בין אדם למכונה ומרמזת על עידן חדש בשיתופי פעולה אנושיים-רובוטיים.

החברה, שמיובאת לישראל על ידי פנדולום טק בראשות המנכ"ל רמי גל, ביססה את מעמדה כאחת המובילות בעולם בתחום הזרועות החכמות - וכיום, לאחר 7 שנים, היא מדורגת במקום השני בעולם בשוק הצומח של זרועות רובוטיות.