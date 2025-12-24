כיכר השבת
התקדמות מרשימה

שליטה אנושית, ביצוע רובוטי: כך נראה הדור הבא של הרובוטיקה | צפו

חברת Dobot הסינית, הידועה עד כה בייצור זרועות רובוטיות לחינוך ולתעשייה, הציגה בכנס שנערך לאחרונה בפרנקפורט פיתוח מרשים של רובוט שנשלט מרחוק ומחקה את תנועותיו של האדם ששולט בו | החברה, אותה מייבאת לישראל חברת פנדולום טק בראשות המנכ"ל רמי גל, התקדמה בצעדי ענק וכיום ממוקמת כחברה מספר 2 בשוק הצומח של זרועות רובוטיות לתעשייה וחינוך | צפו (טכנולוגיה)

העתיד של הרובוטיקה כבר כאן: חברת Dobot הסינית, שזכתה להכרה בזכות זרועות רובוטיות מדויקות לחינוך ולתעשייה, חשפה בכנס בפרנקפורט רובוט חדשני הנשלט מרחוק ומחקה את תנועותיו של האדם בזמן אמת. הטכנולוגיה החדשה מקרבת את הגבול בין אדם למכונה ומרמזת על עידן חדש בשיתופי פעולה אנושיים-רובוטיים.

החברה, שמיובאת לישראל על ידי פנדולום טק בראשות המנכ"ל רמי גל, ביססה את מעמדה כאחת המובילות בעולם בתחום הזרועות החכמות - וכיום, לאחר 7 שנים, היא מדורגת במקום השני בעולם בשוק הצומח של זרועות רובוטיות.

הרובוט בתערוכה בברלין (צילום: רמי גל, מנכ"ל פנדולום טק יבואנית Dobot בישראל)

