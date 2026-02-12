אתמול (רביעי) פרצה קטטה בפרלמנט הטורקי, כשמפלגת השלטון ואופוזיציה התעמתו בעקבות מינוי דמות שנויה במחלוקת לשר המשפטים במסגרת שינויים בממשלה.

חברי האופוזיציה ניסו למנוע מהתובע הראשי של איסטנבול, אקין גורלק, אותו מינה הנשיא רג’פ טאיפ ארדואן לתפקיד שר המשפטים, להישבע בפרלמנט. במהלך העימותים התפרצו רגשות, וחברי הפרלמנט נראו דוחפים אחד את השני, כאשר חלק מהם אף השליכו אגרופים לכל עבר.

הסיבה להתנגדות למינוי נובעת מכך שכתובע הראשי של איסטנבול, גורלק ניהל הליכים משפטיים בולטים נגד מספר חברי מפלגת האופוזיציה המרכזית, מפלגת העם הרפובליקנית (CHP), הליכים שהאופוזיציה מכנה מזה זמן כמניעים פוליטיים. בסופו של דבר נצפה גורלק כשהוא נשבע לתפקידו מוקף בחברי הפרלמנט התומכים במפלגת השלטון.

למרות התיעוד הדרמטי, יש לציין כי פרלמנט טורקיה נחשב כבר שנים למקום שבו עימותים פיזיים בין ח"כים לא נדירים, במיוחד במקרים של חיכוכים פוליטיים חריפים או מינויי שרים שנויים במחלוקת.

לאורך השנים תועדו מספר מקרים בולטים, בין השאר: בשנת 2015 פרצה קטטה מסיבית במהלך דיון על חוק ביטוחי, כאשר ח"כים מהאופוזיציה והקואליציה דחפו זה את זה ואף השליכו שולחנות. ב‑2016 במהלך דיון על חוקת המדינה, ח"כים יידו ספרים ושולחנות זה על זה. ב‑2018 חלה קטטה בזמן הצבעה על מינויי שרים, שכללה חבטות ואגרופים. על פי דיווחים בכלי התקשורת המקומיים, הרשימה עוד ארוכה.