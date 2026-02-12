כיכר השבת
לא פוליטיקלי קורקט

הם רבים כל יום: קטטה אלימה פרצה בפרלמנט הטורקי - זו הסיבה הפעם | צפו

אתמול פרצה קטטה בפרלמנט הטורקי בעקבות מינוי דמות שנויה במחלוקת לשר המשפטים במסגרת שינויים בממשלה | פרלמנט טורקיה נחשב כבר שנים למקום שבו עימותים פיזיים בין ח"כים לא נדירים (מעניין)

רגעי הקטטה בפרלמנט הטורקי
רגעי הקטטה בפרלמנט הטורקי| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות
רגעי הקטטה בפרלמנט הטורקי (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

אתמול (רביעי) פרצה קטטה בפרלמנט הטורקי, כשמפלגת השלטון ואופוזיציה התעמתו בעקבות מינוי דמות שנויה במחלוקת לשר המשפטים במסגרת שינויים בממשלה.

חברי האופוזיציה ניסו למנוע מהתובע הראשי של איסטנבול, אקין גורלק, אותו מינה הנשיא רג’פ טאיפ ארדואן לתפקיד שר המשפטים, להישבע בפרלמנט. במהלך העימותים התפרצו רגשות, וחברי הפרלמנט נראו דוחפים אחד את השני, כאשר חלק מהם אף השליכו אגרופים לכל עבר.

הסיבה להתנגדות למינוי נובעת מכך שכתובע הראשי של איסטנבול, גורלק ניהל הליכים משפטיים בולטים נגד מספר חברי מפלגת האופוזיציה המרכזית, מפלגת העם הרפובליקנית (CHP), הליכים שהאופוזיציה מכנה מזה זמן כמניעים פוליטיים. בסופו של דבר נצפה גורלק כשהוא נשבע לתפקידו מוקף בחברי הפרלמנט התומכים במפלגת השלטון.

למרות התיעוד הדרמטי, יש לציין כי פרלמנט טורקיה נחשב כבר שנים למקום שבו עימותים פיזיים בין ח"כים לא נדירים, במיוחד במקרים של חיכוכים פוליטיים חריפים או מינויי שרים שנויים במחלוקת.

לאורך השנים תועדו מספר מקרים בולטים, בין השאר: בשנת 2015 פרצה קטטה מסיבית במהלך דיון על חוק ביטוחי, כאשר ח"כים מהאופוזיציה והקואליציה דחפו זה את זה ואף השליכו שולחנות. ב‑2016 במהלך דיון על חוקת המדינה, ח"כים יידו ספרים ושולחנות זה על זה. ב‑2018 חלה קטטה בזמן הצבעה על מינויי שרים, שכללה חבטות ואגרופים. על פי דיווחים בכלי התקשורת המקומיים, הרשימה עוד ארוכה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר