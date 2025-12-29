"עושר מדהים" | מאסק משנה את חזון טסלה ומתמקד בכלכלה

לאחרונה פרסם אלון מאסק פוסט ברשת X שבו הכריז על שינוי עדין אך משמעותי בשפת החזון של טסלה. הסיסמה "Sustainable Abundance" - או בתרגום חופשי, "עושר בר-קיימא" - מוחלפת בצמד המילים החדש "Amazing Abundance", "עושר מדהים". מאסק הגדיר את העדכון כ"נוסח שמח יותר", שמתקשר לקו האופטימי של חזון החברה לעשור הקרוב.

העדכון מצטרף לתוכנית העל הרביעית של טסלה, Master Plan Part IV, שפורסמה בספטמבר 2025 והדגישה את המעבר של החברה ממוקד ברכב חשמלי אל תחומים כמו בינה מלאכותית, תחבורה אוטונומית ורובוטיקה הומנואידית. במסמך זה דיברה טסלה על שאיפה ל"להאיץ את השגשוג האנושי באמצעות צמיחה כלכלית מבוזרת", אך רבים מהמשקיעים ביקרו אותו על היעדר לוחות זמנים ויעדים קונקרטיים. מאסק אף הגיב לביקורת והבטיח "להוסיף פרטים".

למרות העדכון הסמנטי, החזון הרשמי של החברה - "להאיץ את המעבר העולמי לאנרגיה בת-קיימא" - נותר בעינו. עם זאת, הבחירה במילה "מדהים" משקפת מגמה חדשה במותג טסלה - מיקוד בטון קליל, שאפתני ואופטימי, יותר מאשר בזה הירוק-אידיאולוגי שאפיין את החברה בעבר.

המהלך מתרחש כאשר מניית טסלה נעה סביב רמה של 500 דולר, בעוד האנליסטים בוול סטריט חלוקים האם שווי השוק העצום של החברה נשען על מכירות רכבים או על חזונה להפוך למעצמת בינה מלאכותית ורובוטיקה. מוקדם יותר השנה אושרה למאסק חבילת שכר אדירה שעשויה להגיע לשווי של טריליון דולר, אם טסלה תשיג שווי שוק של 8.5 טריליון דולר ותעמוד ביעדי ייצור ושירותים חדשים, כולל רובוטקסים ורובוטים אנושיים.

בטסלה לא הגיבו לפניית התקשורת בשאלה אם שינוי השפה ישפיע בפועל על אסטרטגיית החברה - אך אם להסתמך על ההיסטוריה של מאסק, ייתכן שגם מאחורי משחק המילים הזה מסתתרת תוכנית גרנדיוזית חדשה.