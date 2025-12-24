כיכר השבת
זה הקטן...

סוד הילדות היהודית של אילון מאסק: התמונה מחג הפורים שהסעירה את הרשת

האם אילון מאסק יהודי? התמונה הנדירה ממסיבת פורים והווידוי המפתיע על גן הילדים העברי של האיש העשיר בעולם מסעירים את הרשת | מנבואת דונלד טראמפ המסתורית ועד להצהרה כ"יהודי שואף" – כל הפרטים על הצילום הוויראלי שחשף צד לא מוכר בחייו של אילון מאסק (חדשות בעולם)

התמונה של אילון מאסק בגן היהודי (צילום: רשתות חברתיות )

תמונה ישנה ומרגשת שצצה ממעמקי העבר הצליחה לעורר סערה גלובלית חסרת תקדים סביב דמותו של אילון מאסק. בתצלום, שנראה בתחילה כזיכרון ילדות תמים, נראה הילד שיהפוך לאיש העשיר בתבל כשהוא לבוש בגלימה אדומה עם עיטורי פרווה לבנים, הופעה שהטעתה רבים לחשוב שמדובר בתחפושת של סנטה קלאוס.

אלא שהאמת מאחורי התמונה דרמטית הרבה יותר: אילון מאסק אישר בעצמו כי התמונה צולמה במהלך מסיבת פורים. בצידה השמאלי של התמונה אף מופיע כיתוב המאשר כי מדובר בחג היהודי המסורתי.

אם לא די בכך, מעריצים חדי-עין זיהו בתמונה פרט לא שיגרתי בעליל: על הקיר מאחורי ראשו של מאסק הצעיר מופיע ציור שדמותו דומה באופן מדהים לבעל בריתו הפוליטי, נשיא דונלד טראמפ. הגולשים ברשת לא נותרו אדישים וכינו זאת "נבואה שהתגשמה" וסימן לכך שמאסק היה איש חזון כבר מילדות.

הגילוי המרעיש הצית מחדש גל של ספקולציות לגבי שורשיו של המיליארדר האקסצנטרי. למרות שמאסק הכחיש בעבר כי הוא יהודי, הוא חשף בעבר פרט מפתיע מעברו: הוא התחנך בגן הילדים העברי "רחל ספירו" בפרטוריה שבדרום אפריקה.

בינואר 2024 בכנס נגד אנטישמיות שנערך בפולין ביוזמת האיגוד היהודי האירופי (EJA), על רקע גל גובר של אירועי שנאה כלפי יהודים ברחבי העולם, השתתפו מנהיגי קהילות, אנשי ציבור ומשפיענים בינלאומיים בדיונים שעסקו בהתמודדות עם אנטישמיות בעידן הדיגיטלי.

במהלך אחת השיחות הפומביות עם הפרשן האמריקאי בן שפירו, אילון מאסק אמר כי רוב חבריו הם יהודים וכי יש לו פי שניים יותר חברים יהודים מאשר חברים לא‑יהודים, עובדה שגורמת לו להרגיש “יהודי במידה מסוימת” אם תרצה "אני יהודי שאפתן" סיים מאסק.

בעבר מאסק עצמו סיפר בעוד שילדים אחרים חגגו בר מצווה, מאסק הגיע בגיל 13 עם אביו לביקור משמעותי בישראל. במהלך הביקור הוא טיפס על המצדה, חוויה שזכר כ"עוצמתית ביותר" בשל המקום בו נחלמו היהודים מול הרומאים.

כך או כך, התמונה הוויראלית ממשיכה להכות גלים ולחשוף טפח נוסף מהחידה שהיא אילון מאסק.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר