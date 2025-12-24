תמונה ישנה ומרגשת שצצה ממעמקי העבר הצליחה לעורר סערה גלובלית חסרת תקדים סביב דמותו של אילון מאסק. בתצלום, שנראה בתחילה כזיכרון ילדות תמים, נראה הילד שיהפוך לאיש העשיר בתבל כשהוא לבוש בגלימה אדומה עם עיטורי פרווה לבנים, הופעה שהטעתה רבים לחשוב שמדובר בתחפושת של סנטה קלאוס.

אלא שהאמת מאחורי התמונה דרמטית הרבה יותר: אילון מאסק אישר בעצמו כי התמונה צולמה במהלך מסיבת פורים. בצידה השמאלי של התמונה אף מופיע כיתוב המאשר כי מדובר בחג היהודי המסורתי.

אם לא די בכך, מעריצים חדי-עין זיהו בתמונה פרט לא שיגרתי בעליל: על הקיר מאחורי ראשו של מאסק הצעיר מופיע ציור שדמותו דומה באופן מדהים לבעל בריתו הפוליטי, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. הגולשים ברשת לא נותרו אדישים וכינו זאת "נבואה שהתגשמה" וסימן לכך שמאסק היה איש חזון כבר מילדות.

הגילוי המרעיש הצית מחדש גל של ספקולציות לגבי שורשיו של המיליארדר האקסצנטרי. למרות שמאסק הכחיש בעבר כי הוא יהודי, הוא חשף בעבר פרט מפתיע מעברו: הוא התחנך בגן הילדים העברי "רחל ספירו" בפרטוריה שבדרום אפריקה.

בינואר 2024 בכנס נגד אנטישמיות שנערך בפולין ביוזמת האיגוד היהודי האירופי (EJA), על רקע גל גובר של אירועי שנאה כלפי יהודים ברחבי העולם, השתתפו מנהיגי קהילות, אנשי ציבור ומשפיענים בינלאומיים בדיונים שעסקו בהתמודדות עם אנטישמיות בעידן הדיגיטלי.

במהלך אחת השיחות הפומביות עם הפרשן האמריקאי בן שפירו, אילון מאסק אמר כי רוב חבריו הם יהודים וכי יש לו פי שניים יותר חברים יהודים מאשר חברים לא‑יהודים, עובדה שגורמת לו להרגיש “יהודי במידה מסוימת” אם תרצה "אני יהודי שאפתן" סיים מאסק.

בעבר מאסק עצמו סיפר בעוד שילדים אחרים חגגו בר מצווה, מאסק הגיע בגיל 13 עם אביו לביקור משמעותי בישראל. במהלך הביקור הוא טיפס על המצדה, חוויה שזכר כ"עוצמתית ביותר" בשל המקום בו נחלמו היהודים מול הרומאים.

כך או כך, התמונה הוויראלית ממשיכה להכות גלים ולחשוף טפח נוסף מהחידה שהיא אילון מאסק.