ההבטחות של אילון מאסק, המנכ"ל האייקוני של טסלה, עדיין מצליחות לגרום לסערות בתעשיית הרכב - הפעם עם הבטחה מסקרנת במיוחד: הדגמת אב-טיפוס של מכונית רודסטר חדשה שתצליח "לעוף" עד סוף 2025. מאסק, שהתארח השבוע בפודקאסט הפופולרי של ג'ו רוגן, הצהיר בביטחון כי "אנחנו מתקרבים מאוד להדגמה. אני מבטיח שהיא תהיה בלתי נשכחת" - הצהרה שכבר הקפיצה את מניות החברה ביותר מ-3% וסיפקה לתומכיו עוד סיבה לחלום בגדול.​

היעדים השאפתניים של מאסק הפכו כבר לבדיחה פנימית בענף: הרודסטר החדשה, אשר הוצגה לראשונה ב-2017, הייתה צפויה להגיע לייצור ב-2020, אך מאז נדחתה שוב ושוב. לקוחות ששילמו מקדמות הנעות בין 50 ל-250 אלף דולר חיכו באופטימיות, אך מצאו את עצמם ממתינים שנים. השבוע עמדו הספקות במוקד כשהמנכ"ל של OpenAI, סם אלטמן, ביטל בגלוי את הזמנתו לאחר 7.5 שנים של המתנה ל"ציפורים שטרם המריאו".

בלב ההבטחות נמצאת "חבילת SpaceX" - מערכת דחפים ייחודית המבוססת על טכנולוגיית גז קר, שצפויה להעניק לרכב תאוצה של פחות משנייה ל-100 קמ"ש ואף יכולת ריחוף קצר מרחק. מאסק הבהיר כי "אם תיקח את כל המכוניות של ג'יימס בונד ותשלב אותן - זה יהיה יותר מטורף מזה". לפי הדיווחים, החברה רשמה פטנטים למנגנון מאווררים רבי עוצמה היכולים ליצור תת-לחץ מתחת לרכב, במטרה לממש ריחוף מדעי - אך מרבית המומחים מעדנים את ההתלהבות ומדגישים: ריחוף, כן; תעופה אמיתית - לא כרגע.​

מעצב העל של טסלה, פרנץ פון הולצהאוזן, האיש שאחראי למראה הרודסטר המהפכני, טען החודש כי ההדגמה בדרך והלקוחות הראשונים עשויים לקבל את הדגם החדש כבר ב-2027. "זה worth the wait,(שווה את ההמתנה)" אמר בפודקאסט Ride the Lightning.

ועדיין, התעשייה והציבור הרחב לומדים לקחת את התחזיות של מאסק בערבון מוגבל. לא מעט פרויקטים דומים נדחו שוב ושוב, ולא פעם הסתיימו באכזבה. גם אם ה"רודסטר המעופפת" תייחשף בהדגמה בלתי נשכחת עד סוף 2025 - נותרה שאלה פתוחה: האם זהו באמת רכב שעתיד לשנות את עולם התחבורה, או שמדובר בעוד מנוף להייפ תקשורתי שלא ימריא גבוה מדי?