חברת קליפרסיפ, שממוקמת בעיירה רדווד סיטי שבקליפורניה, הודיעה השבוע כי חתמה על חוזה לבניית הספינה הראשונה בתכנית שאפתנית לצי אוטונומי בעל הנעה רוחית מלאה. מדובר באניית מטען קטנה יחסית אך בעלת עקרונות עיצוב גדולים - שתי כנפיים קשיחות מתקפלות ישמשו כמערכת ההנעה הראשית, ולצידן מערכות שליטה ובקרה אוטונומיות שפותחו במיוחד על ידי החברה.

האנייה, שתוכל לשאת עד 75 משטחים סטנדרטיים בתאי מטען מבוקרי-טמפרטורה, תצא למסלולי ניסיון מסחריים באוקיינוס האטלנטי, בים הקריבי ובדרום אמריקה. בשלב הראשוני ההפלגות יתבצעו עם צוות מצומצם, אך החברה מתכננת לעבור בהמשך להפעלה מלאה ללא צוות אנושי - בהתאם להתקדמות הרגולציה הבינלאומית בתחום הספנות האוטונומית.

העיצוב ההידרודינמי והאווירודינמי של הספינה נבנה על ידי משרד Dykstra Naval Architects מאמסטרדם, הידוע בעבודתו על יאכטות-על חדשניות כמו Maltese Falcon ו-Black Pearl. עבודת ההנדסה נמסרה לחברת Glosten מסיאטל, המתמחה בתכנון כלי שיט בני קיימא. את הפיקוח והתקינה מבצעת חברת הסיווג הימי RINA, שתסווג את האנייה כ"כלי שיט כללי - ספינה מונעת רוח", תחת דגל מלטה.

בענף הספנות רואים במהלך זה המשך ישיר לגל הפתרונות המבוססים על רוח כמענה למשבר האקלים והתלות בדלקים מאובנים (פוסיליים). רק לאחרונה השלימה החברה הצרפתית Neoline את החצייה האטלנטית הראשונה שלה עם אנייתה Neoliner Origin, שבה כ-70% מההנעה מגיעים מהרוח. לפי ארגון IMO, התקנות הבינלאומיות לאניות אוטונומיות צפויות להיכנס לתוקף ב-2032 - אך קליפרסיפ שואפת להקדים את לוחות הזמנים וליישם את הטכנולוגיה כבר בעשור הנוכחי.