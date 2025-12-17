כיכר השבת
'חיסכון אדיר בכוח אדם'

הסתיימה בניית צי הספינות הרובוטי המתקדם בעולם

חברת הטכנולוגיה הימית Ocean Infinity הגיעה לציון דרך משמעותי עם השלמת מסירת הספינה האחרונה בצי ה־Armada החדשני - צי של 14 כלי שיט רובוטיים וחסכוניים בכוח אדם, שנבנו מאפס במטרה לשנות את האופן שבו מתבצעת עבודה ימית גלובלית | הפרויקט, שנולד כרעיון מהפכני ב־2020, הפך בתוך חמש שנים לצי פעיל הפועל בארה״ב, אירופה ואסיה־פסיפיק, כשהדגש הוא על ניהול מרחוק, הפחתת פליטות, ויעילות אנרגטית יוצאת דופן (טכנולוגיה)

ספינה מצי Armada (צילום: יצרן)

כאשר Ocean Infinity השיקה את תוכנית Armada לפני כחמש שנים, הרעיון להקים צי של כלי שיט המבוססים על רובוטיקה, תוכנה ושליטה מרחוק נתפס כמהלך נועז - ואף מסוכן. את הספינות בנתה המספנה הנורבגית Vard במתקניה בווייטנאם, כאשר תחילה נמסרה סדרת הספינות באורך 78 מטרים בשנת 2023, ולאחר מכן השלימה החברה את בניית הדגם הגדול יותר באורך 86 מטרים.

״השלמת סדרת הספינות באורך 86 מטר היא רגע יוצא דופן,״ אמר מנכ״ל Ocean Infinity, אוליבר פלנקט. ״לפני חמש שנים הצהרנו שנקים צי של ארבע־עשרה ספינות, שנבנו בדרך לא שגרתית - משום שמהירות ההגעה ליכולת מבצעית הייתה חשובה יותר מהתהליך עצמו. היום אותן ספינות כבר עובדות - הן אינן ניסוי או פרויקט מחקר, אלא חלק מארגון שמבצע עבודות ימיות בזמן אמת באמצעות טכנולוגיה חכמה.״

מהפכה בעבודות הימיות

הספינות החדשות קטנות בהרבה מכלי השיט הימיים המסורתיים ומאוישות בצוות מצומצם בלבד. במקום לשלוח עשרות עובדים לים, Ocean Infinity מפעילה את הספינות דרך מרכזי בקרה יבשתיים, שבהם מנוטרים ונשלטים מרחוק מערכות רובוטיות תת־מימיות לצורך סקרים גיאופיזיים והנדסיים.

כל ספינה בצי מצוידת באמצעים להפחתת פליטות גזי חממה וצריכת דלק, ומיועדת בעתיד להשתמש בדלק אמוניה ירוקה בשילוב תאי דלק ומצברים - צעד נוסף לקראת הפעלה ימית נקייה ובטוחה יותר.

שינוי פרדיגמה ימי

עם השלמת צי Armada, חברת Ocean Infinity מסמנת שינוי פרדיגמה באופן שבו מתבצעות עבודות בים. המעבר לכלים אוטונומיים ומנוהלים מרחוק מפחית עלויות, משפר את הבטיחות, ומציב סטנדרט חדש לתעשייה הימית. החברה מתכננת להרחיב את השימוש בטכנולוגיה גם לתחומי אנרגיה, חיפוש, והנדסה תת־ימית, תוך מימוש חזון של "צי חכם, נקי ומבוסס תוכנה".

