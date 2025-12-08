חוויה מהעתיד: סין משיקה את קניון הרובוטים הראשון בצ’נגדו

בסוף השבוע שעבר נחנך בצ׳נגדו שבמערב סין קניון חדשני בשם Robot World - שטח קמעונאי בשטח של כ־800 מ"ר המציג מעל 120 רובוטים מתקדמים מתעשיות שונות. המקום נועד לאפשר לציבור מפגש ישיר עם "רובוטים מגולמים" - מכונות בעלות יכולת תנועה, תגובה ולמידה בזמן אמת, שמסמנות את השלב הבא בהתפתחות הבינה המלאכותית.

פתיחת הקניון בצ׳נגדו מגיעה ארבעה חודשים בלבד לאחר הוצאתו לדרך של הקניון הראשון מסוגו בבייג׳ינג, שנפתח באוגוסט השנה ומשתרע על פני ארבע קומות בשטח של 4,000 מ"ר. בעוד שהפרויקט בבירה התמקד בהצגת חידושי טכנולוגיה בהיקף רחב, המיזם בצ׳נגדו מדגיש את המפגש היומיומי בין בני אדם לרובוטים - במטרה להרגיל את הצרכנים לנוכחותם במרחב הציבורי ובמקומות עבודה.

שנת 2025 מסמנת נקודת מפנה במדיניות הסינית בתחום הבינה המגולמת. הממשלה הכריזה כי הטכנולוגיה הזו תהפוך ליעד לאומי אסטרטגי, והקצתה לה קרן השקעות בהיקף של טריליון יואן, לצד הקמת מסלולי לימוד ייעודיים באוניברסיטאות מובילות. שבע אוניברסיטאות ברחבי המדינה נערכות להשקת תוכניות תואר ראשון בתחום ה־Embodied Intelligence, במטרה לטפח כוח אדם שיוביל את הכלכלה הרובוטית של העתיד.

על פי תחזית של חברת מורגן סטנלי, שוק הרובוטיקה הסיני צפוי לצמוח בקצב שנתי של 23% - מ־47 מיליארד דולר כיום ליותר מ־108 מיליארד עד 2028. היקף ההזמנות לרובוטים הומנואידים עשוי להגיע ל־30 אלף יחידות בשנת 2025, עלייה פי עשרה בהשוואה לשנה החולפת. חברות סיניות כמו UBTech ו־Unitree כבר פועלות בייצור סדרתי, וצופות ירידה דרמטית בעלויות - מ־35 אלף דולר לרובוט כיום לפחות מ־17 אלף דולר עד 2030, הודות לבשלות שרשרת האספקה המקומית.

צ׳נגדו עצמה מתקדמת להפוך למוקד חדשנות בתחום. בשנה שעברה הושק בעיר מרכז החדשנות לרובוטים הומנואידים, שהציג שבעה דגמים מתוצרת מקומית, ביניהם "הונגחו" - הרובוט הדו־רגלי הראשון שפותח בעיר ומסוגל לניתוח סיטואציות ולמידה עצמית. חלק מהרובוטים המקומיים אף השתתפו באירועי המשחקים העולמיים שנערכו בעיר באוגוסט האחרון.

לדברי גורמים בתעשייה, הקניון בצ׳נגדו מדגים את מדיניות "פיילוט ואחריו קנה מידה" של סין – כלומר השקת פרויקטים ניסיוניים במוקדים נבחרים, לפני הרחבה לפריסה לאומית. כל זה קורה על רקע מחסור גובר בכוח עבודה ושאיפה להגברת הפרודוקטיביות במפעלים ובענפי השירותים. אם המגמה תימשך, הערכות בתעשייה מדברות על 59 מיליון רובוטים הומנואידים הפועלים בסין עד שנת 2035.