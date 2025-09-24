כיכר השבת
העיר הדרומית תחת אש

התפוצץ ליד הקניון: 22 נפגעים במרכז התיירותי באילת מנפילת כטב"ם חות'י, בהם 2 במצב קשה

החות'ים ממשיכים בירי לערב ישראל: כטב"ם נוסף ששוגר מתימן לעבר דרום הארץ, נפל היום בשעות אחר הצהרים ליד קניון 'מול הים' במרכז התיירותי באילת וגרם לפציעת 22 עוברי אורח, בהם שניים במצב קשה ואחד במצב בינוני | "פרצה שריפה שכובתה ואנחנו ביצענו סריקה ופתחנו נקודת ריכוז נפגעים" (בארץ)

(צילום: לפי סעיף 27)

כטב"ם ששוגר על ידי ארגון הטרור החות'י לדרום הארץ - נפל היום (רביעי), יומו השני של ראש השנה, באזור התיירותי באילת, מול קניון מול הים, וגרם לפציעות רבות. מדובר בפגיעה שנייה בעיר - בתוך פחות משבוע.

לפחות 22 נפגעים באירוע היום, בהם 2 במצב קשה - גבר כבן 60 עם רסיס בגפיים וגבר בן 26 עם רסיס בחזה. אחד נוסף במצב בינוני - גבר בן 30 עם רסיס בגב. ו-29 קל שנפגעו מרסיסים וחבלות. בנוסף פונו 5 נפגעי חרדה.

פראמדיק מד"א אייל דדון סיפר: "ברגע ששמענו את ההתראה על חדירת כטב"מ באילת נכנסו למרחב מוגן עפ"י הנחיות פיקוד העורף. כעבור מספר רגעים התקבלו דיווחים במוקד 101 של מד"א על פגיעה בסמוך למבנה וכוחות גדולים של מד"א שכללו אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ וכונני תגובה מהירה של מד"א הוזנקו למקום.

"במקום הייתה שריפה שכובתה ע"י לוחמי האש ואנחנו ביצענו סריקה במקום ופתחנו נקודת ריכוז נפגעים. הענקנו טיפול רפואי ל-22 פצועים, בהם 2 קשה שסבלו מפגיעות רסיסים קשות בגפיים ובחזה. כל הנפגעים פונו ע"י צוותים של מד"א לבית החולים כשהם בהכרה".

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

מצה"ל נמסר: "כוחות צה"ל בשיתוף כוחות משטרת ישראל קפצו לנקודה במרחב אילת בו התקבל דיווח על נפילה. הכוחות מסייעים בפינוי המרחב ובמתן מענה רפואי ראשוני. מסוק של חיל האוויר הוזנק ומסייע ברגעים אלה בפינוי פצועים בזירה. צה״ל קורא להישמע להנחיות פיקוד העורף, עם קבלת התרעה יש להיכנס למרחב המוגן למשך עשר דקות, אלו הנחיות מצילות חיים".

המשטרה מסרה: "כוחות משטרת מרחב אילת הוזעקו עם קבלת דיווח אודות נפילת פריט רקטי בעיר אילת, ומבודדים את זירת הנפילה. חבלני המשטרה פועלים על מנת לקבוע באם מדובר בשרידי מיירט או בנפילת כטב״מ. אנו קוראים לתושבים להישמע להנחיות, להימנע מהגעה לזירה, לא להתקרב או לגעת בשרידי רקטות העשויים להכיל חומרי נפץ וכן לדווח על כך ללא דיחוי למוקד 100 של משטרת ישראל".

כאמור, מדובר בפגיעה שניה באילת בתוך פחות משבוע. בפעם הקודמת, בשבוע שעבר, התפוצץ כטב"ם ליד אחד מהמלונות בעיר וגרם לנזק אולם לא לנפגעים. הפעם הפגיעה קשה יותר. שבוע קודם לכן התפוצץ כטב"ם בשדה התעופה רמון.

4
הגיע הזמן לתת לחותים מכה כואבת בלי רחמנות להרוס להם את הנשמע גם אם זה פגיעה באזרחים
אביב
3
מזכירי עמלק, שמבקשים כליה לעם ה' דינם כדין עמלק, מחייה עד היסוד.
משה
2
חיילים! הגיע הזמן להילחם, להשמיד ולחסל את עז אלדין אלחדד, ראאד סעד ומוהנאד רג'ב. כל ירי חייב להיות מדויק, כל מהלך מתוכנן היטב, וכל מערך האויב חייב להיות מנותץ לחלוטין. חיסול מוחלט, השמדת כל מתקפה, ונטרול כל איום זהו החובה שלכם. אין סיכוי למחבלים, אין מקום לטעויות
עובדיה
1
עת צרה היא ליעקב, וממנה ייוושע נאמר פרקי תהילים יחד בזעקה ובתחנון: י"ג, כ', כ"ב, מ"ז, פ"ג, ק"י, קכ"א, קל', קמ"ב לרחמי שמיים על אחינו ואחיותינו החטופים והחטופות, לשוב במהרה אל חיק משפחותיהם. ולחיילים להצלחתם ולשמירה עליהם מכל פגע.
דוד

