דרמה של ממש בשעות האחרונות בים התיכון, לאחר שאבד הקשר עם יאכטה שיצאה מנמל אשדוד לכיוון קפריסין, ברשות הספנות בודקים מדוע. על היאכטה שוהים חמישה בני אדם, לא ידוע בשלב זה מה מצבם.

על פי הדיווח של דין פישר בN12, בקפריסין שלחו הערב (שלישי) ספינה לחיפושים אחריה. זאת, בצל הסופה "ביירון" שהכתה באי - והגיעה גם לישראל.

על פי הדיווח של פישר, הקשר עם היאכטה נותק זמן קצר לפני שהגיעה לאי, כך לפי המסלול בראדאר. על היאכטה שוהים חמישה בני אדם, לא ידוע בשלב זה מה מצבם.

כפי שדיווחנו, "ביירון" החלה כבר לפני כמעט שבוע באזור יוון, והמשיכה משם לישראל. והחשש הוא כי אירע דבר מה ליאכטה בחסות מזג האוויר הקיצוני.