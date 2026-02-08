רבע מיליארד דולר: וייטנאם רוכשת את ה"מתאבדים" הישראליים

רפאל מציגה יכולות מתקדמות בתערוכת האוויר בסינגפור |סרטון תדמית - צילום: חברת רפאל | חשבון רשמי רפאל מציגה יכולות מתקדמות בתערוכת האוויר בסינגפור |סרטון תדמית | צילום: צילום: חברת רפאל | חשבון רשמי 10 10 0:00 / 1:45 רפאל מציגה יכולות מתקדמות בתערוכת האוויר בסינגפור |סרטון תדמית ( צילום: חברת רפאל | חשבון רשמי )

בצעד שמסמן שינוי משמעותי במאזן הכוחות האזורי, חתמה וייטנאם על עסקת חימוש אסטרטגית עם ענקית הטכנולוגיה הישראלית רפאל. העסקה, המוערכת ברבע מיליארד דולר, כוללת רכישה והקמת מפעל ייצור מקומי למערכת החימוש המשוטט L-SPIKE1X, המוכרת בישראל בשם "מעוז". כך עולה מדיווח באתר intelligenceonline.

המהלך הווייטנאמי מהווה קפיצת מדרגה טכנולוגית משמעותית עבור צבא המדינה הדרום-מזרח אסייתית, ומעניק לה יכולות תקיפה מדויקות שעד כה היו שמורות למעצמות צבאיות מובילות. העסקה כוללת לא רק אספקת מערכות מוגמרות, אלא גם העברת ידע טכנולוגי והקמת תשתית ייצור עצמאית בשטח וייטנאם.

הסכום האדיר של 250 מיליון דולר מיועד למטרה כפולה: אספקת מערכות L-SPIKE מוכנות לשימוש מיידי, והקמת מפעל ייצור ייעודי בשטח וייטנאם. המפעל, שיפעל תחת רישיון ישראלי מחמיר, יאפשר לצבא הווייטנאמי לייצר באופן עצמאי את מערכות החימוש המשוטט, ובכך להבטיח אספקה רציפה ללא תלות לוגיסטית במדינות זרות. העברת הידע הטכנולוגי מישראל לוייטנאם נועדה למנוע תרחישים של מחסור במלאי או עיכובים בזמן משבר. המפעל המקומי יאפשר לוייטנאם לשמור על מלאי בלתי נגמר של "מתאבדים" חכמים, כפי שמכונים מערכות החימוש המשוטט, ולהפעילם בכל עת ללא צורך באישורים או תיאומים בינלאומיים.

אסטרטגיית היתוש: לוחם בודד מול מטרות איכות

הבחירה במערכת L-SPIKE בסכום כה משמעותי מעידה על האמון הווייטנאמי ביכולות הטכנולוגיה הישראלית. בעוד מעצמות אזוריות משקיעות במערכות נשק כבדות ויקרות, וייטנאם בוחרת ב"אסטרטגיית היתוש" - חימוש משוטט קל ונישא המאפשר ללוחם בודד להשמיד מטרות איכות בדיוק כירורגי.

ה-L-SPIKE1X מסוגל לרחף מעל שדה הקרב, לשדר וידאו בזמן אמת למפעיל ולסגור מעגלי אש במהירות יוצאת דופן. היכולת לבטל את המשימה ברגע האחרון, גם לאחר שהמערכת כבר בדרך ליעד, מבטיחה מניעת נזק אגבי ומעניקה לוייטנאם יכולות תקיפה והגנה חסרות תקדים מול כל אויב פוטנציאלי בזירה האסייתית.

השלכות אזוריות: שינוי מאזן הכוחות

העסקה הווייטנאמית-ישראלית מצטרפת לשורה של עסקאות נשק משמעותיות שמבצעת רפאל ברחבי העולם. כידוע, רפאל מספקת מערכות הגנה אקטיביות כמו "מעיל רוח" (Trophy) לצבאות מובילים, ביניהם הצבא הבריטי שמשלב את המערכת בטנקי Challenger 3 החדשים שלו, כפי שדווח בכיכר השבת.

המהלך הווייטנאמי מגיע בעיתוי רגיש, כאשר מדינות דרום-מזרח אסיה מחזקות את יכולותיהן הצבאיות לנוכח מתיחויות אזוריות. וייטנאם, שכבר השיקה לאחרונה קווי טיסה ישירים לישראל דרך חברת אל על, מעמיקה את קשריה עם ישראל גם בתחום הביטחוני.

יצוין כי רפאל מציגה בימים אלה את מערכות הלייזר והבינה המלאכותית המתקדמות שלה בתערוכות בינלאומיות, ומחזקת את מעמדה כאחת מחברות הנשק המובילות בעולם. העסקה עם וייטנאם מהווה עוד אבן דרך בהתרחבות הגלובלית של התעשייה הביטחונית הישראלית.