מדינת קליפורניה החליטה לעכב את יישום העונש שהומלץ נגד טסלה, לאחר שבשימוע שנערך כבר ביולי קבעה השופטת המנהלית ג’ולייט קוקס כי החברה יצרה מצג מטעה לגבי רמת האוטונומיה של רכביה. ההמלצה המקורית כללה השעיה ל־30 יום של רישיונות הייצור והמכירה של טסלה במדינה - אולם במחלקת הרכב המוטורי (DMV) בחרו להקל עם החברה ולאפשר לה פרק זמן נוסף לתיקון המחדל.

לפי החלטת הרגולטור, על טסלה לבחור בין שינוי שמות מערכות העזר לנהג ובין הצגת ראיות לכך שהמכוניות שלה אכן מסוגלות לפעול ללא התערבות נהג - תוך 60 יום. אם לא תעשה כן, רישיון הסחר של החברה יושעה לתקופה של חודש, מה שיחסום בפועל את מכירותיה בשוק החשוב ביותר שלה בארצות־הברית. במקביל, הוחלט להימנע מענישה ישירה הפוגעת במפעל הייצור של טסלה בפרימונט, שימשיך בפעילות רגילה.

מנהל ה־DMV, סטיב גורדון, הסביר כי "טסלה יכולה לבצע תיקונים פשוטים יחסית, כפי שעשו יצרניות אחרות, כדי לעמוד בדרישות החוק".

יצוין כי כבר בנובמבר 2023 שינתה החברה את שם מערכת ה־Full Self-Driving ל־Full Self-Driving (Supervised), שינוי שמשמע ממנו כי הנהיגה אינה אוטונומית לחלוטין ודורשת פיקוח, לאחר שהוגשו מולה טענות רשמיות על הטעיית צרכנים.

מבחינה כלכלית, קליפורניה היא שוק מפתח עבור טסלה - עם יותר מ־135 אלף רכבים חדשים שנרשמו בה מתחילת השנה. עם זאת, מכירות החברה במדינה ירדו במשך שבעה רבעונים רצופים, וב־2025 נרשמה ירידה של 15% בהשוואה לשנה הקודמת.

בתגובה רשמית מסרה טסלה כי ההחלטה "עוסקת במונחים שיווקיים בלבד במסגרת הגנת הצרכן, ולא נטען כי נגרם נזק כלשהו ללקוחות. המכירות בקליפורניה יימשכו כסדרן". לחברה שמורה הזכות לערער על ההחלטה עד 14 בפברואר.

בלב הפרשה עומדות הצהרות שפורסמו באתר טסלה בשנים 2021–2022, שבהן נטען כי מערכת הנהיגה העצמית "נועדה לאפשר נסיעה לטווחים קצרים וארוכים ללא כל פעולה מצד הנהג". בפועל, מערכות אלה עדיין דורשות השגחה אנושית מלאה, ואינן מאפשרות נהיגה אוטונומית לחלוטין - בניגוד לרושם שהועבר לצרכנים.