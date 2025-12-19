תושבי סן חוזה שבקליפורניה זכו השבוע להצצה נדירה אל עבר העתיד: טסלה הציגה באולם התצוגה שב‑Santana Row גרסה קרובה מאוד לייצור של רכב ה‑Cybercab, המונית האוטונומית הראשונה שלה. מדובר בגרסה המתקדמת ביותר של הדגם שהוצגה עד כה, ובה ניכרות שלל עדכונים חיצוניים ופנימיים המאותתים על התקדמות משמעותית לעבר שלב הייצור הסדרתי.

בין השינויים הבולטים שנצפו במודל המוצג מהמודל שהופיע בהשקה: חלונות ללא מסגרת, שני מגבים קדמיים במקום אחד, זרועות פתיחה חשמליות לדלתות הפרפר, ופגוש קדמי עם ספליטר מוגדל. גם מאחור נרשמו שינויים קלים בעיצוב הדלת האחורית, בעוד יחידת התאורה הקדמית קיבלה פס אור רציף עם פנסים משולבים.

בתא הנוסעים הציגה טסלה עיצוב מחודש ומעודן יותר: לוח מחוונים ודוֹפנות דלת בעיצוב חדש, חומרים משופרים לשטיחי הרכב ולמושבים, מרווח רגליים גדול יותר ומתקן לכוסות בין שני המושבים. העובדה כי הדגם כולל כעת מתקן ללוחית רישוי מרמזת שטסלה כבר החלה בהיערכות לאישור תקינה מלא לצורכי שימוש בכביש.

לקראת ייצור ב‑Giga Texas: יעד - רבעון שני 2026

אלון מאסק אישר כי ה‑Cybercab ייכנס לייצור ברבעון השני של 2026 במפעל הענק של טסלה באוסטין, טקסס. הרכב ייוצר באמצעות שיטת הייצור ה"א־ממוסגרת" (ייצור רזה) החדשה של החברה (Unboxed Assembly), שנועדה לצמצם את משך ההרכבה לכדי כ‑10 שניות לכל יחידה - מה שעשוי לאפשר תפוקה של עד שלושה מיליון כלי רכב בשנה.

מאסק ציין כי הרכב תוכנן "להשיג את עלות הנסיעה הנמוכה ביותר למייל במצב אוטונומי", וכי הוא מיועד לפעול ללא הגה וללא דוושות, כחלק מחזונה של טסלה להקים צי רובוטקסי עצמאי לחלוטין.

פריצת דרך בבדיקות האוטונומיות

במקביל לתצוגת ה‑Cybercab, הודיעה טסלה על התקדמות משמעותית בתוכנית הבדיקות של מערכות הנהיגה העצמית שלה. החברה החלה להפעיל באוסטין, לראשונה, רכבי Model Y במצב נהיגה אוטונומי מלא - ללא נהגי בטיחות אנושיים ברכב. הצעד הזה מגיע לאחר תקופה של מבחני שטח עם מפקחי בטיחות שישבו לצדו של הנהג האוטונומי, ומהווה אינדיקציה לאמון הגובר של טסלה בבשלות מערכת ה‑Full Self‑Driving שלה.

לפי נתוני החברה, צי הרכבים האוטונומיים של טסלה צבר כבר מעל 250 אלף מיילים של נסיעות ניסוי, אך גם נקלע לארבע תאונות קלות מאז ספטמבר - נתון שמדגיש כי הדרך להסדרה מלאה עדיין לא תמה.

ה‑Cybercab צפוי להפוך בעתיד הקרוב לחוד החנית של אסטרטגיית התחבורה האוטונומית של טסלה, עם פוטנציאל לשנות את האופן שבו בני אדם רואים תחבורה עירונית ושירותי הסעות בכלל.