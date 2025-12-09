טויוטה מציגה את GR GT: מכונית-העל חדשה החזקה בתולדות החברה

עיצוב ספורטיבי וביצועים קיצוניים ( צילום: טויוטה )

טויוטה חשפה את GR GT החדשה, דגם דגל שמציב את היצרנית היפנית בלב זירת מכוניות־העל. אחרי שנים שבהן ה־GR Yaris ו־GR Supra שימשו כשגרירי הביצועים של טויוטה, מגיעה עכשיו יצירה קיצונית בהרבה: מכונית קופה נמוכה, רחבה ומדויקת, שנבנתה מאפס כדי להגיע למהירויות, איזון והתנהגות שמזוהים בדרך כלל עם מותגים אקזוטיים בהרבה.

מנוע היברידי ומספרים שלא נראו בטויוטה בלב ה־GR GT נמצא מנוע V8 טווין־טורבו בנפח ארבעה ליטר, המשולב עם מערכת היברידית מתקדמת. יחד, המערכת מייצרת למעלה מ־650 כ"ס - נתון שמקפיץ את טויוטה לראש טבלת הביצועים של מותגים יפניים ומציב אותה בעמדה תחרותית מול פורשה, ב.מ.וו ומרצדס. המערכת ההיברידית אינה רק תוספת כוח, אלא גם כלי לשליטה מדויקת בהתנהגות הרכב, עם יכולת להעביר כוח מיידית לגלגלים האחוריים או לשפר יציבות בפניות מהירות.

פנים הרכב ( צילום: טויוטה )

עיצוב בולט ( צילום: טויוטה )

שלדה חדשנית וקלה במיוחד

ה־GR GT היא המכונית הראשונה של טויוטה שנבנתה על שלדה מלאה מאלומיניום, בשילוב רכיבים נרחבים מסיבי פחמן (Carbon). המטרה ברורה: להפחית משקל, לחזק קשיחות ולהגיע לחלוקת משקל אופטימלית. היעד שהציבה טויוטה הוא משקל עצמי של פחות מ־1,750 קילו - נתון מרשים לרכב עם מנוע גדול ומערכות היברידיות. לפי החברה, חלוקת המשקל היא 45 אחוז קדימה ו־55 אחוז אחורה - תצורה שמעניקה בסיס יציב להתנהגות כביש קרבית.

מידות של מכונית־על: נמוכה, רחבה ומאיימת

מידות הרכב ממחישות את הכוונה של טויוטה:

אורך 482 ס"מ

רוחב 200 ס"מ

גובה 119.5 ס"מ (בלבד)

בסיס גלגלים 272.5 ס"מ

אלה נתונים שממקמים אותה באיזור של פורשה 911, אסטון מרטין ו־Nissan GT-R, אך עם חתימה עיצובית יפנית מודרנית.

פנים הרכב ( צילום: טויוטה )

פנים הרכב ( צילום: טויוטה )

חזון הביצועים הבא של טויוטה

לפי ההכרזה הרשמית, GR GT אינה רק דגם מבודד שלרא יזכה להמשך, אלא שלב משמעותי בחזון הביצועים של החברה לשנים הקרובות. זהו רכב שנועד לשלב מורשת של אמינות יפנית עם דרישות של נהגים שמחפשים חוויה קיצונית - בין אם במסלול ובין אם בכביש.

העיצוב מתמקד בפשטות אגרסיבית: מכסה מנוע ארוך, קו גג נמוך ואגזוזים גדולים. בפנים, תא הנהג בנוי סביב הנהג בלבד, עם מושבים נמוכים, מערכות דיגיטליות מתקדמות וחומרים קלים.

מי הקהל של GR GT?

את הרכב מייעדים בטויוטה לנהגים שמעוניינים בחוויה שמעל לרכב ספורט רגיל אך לא רוצים ללכת לעולמות האקזוטיים של פרארי ולמבורגיני. הוא מציע שילוב של כוח עצום, טכנולוגיה היברידית ומחיר שיהיה (לפי הערכות) נמוך משמעותית ממכוניות־על אירופיות.

ה־GR GT של טויוטה היא אולי ההצהרה הברורה ביותר של החברה בעשור האחרון: היא כבר לא מסתפקת במעמד של יצרנית אמינה שלא חווה תקלות ברכביה ומובילה בטכנולוגיה, אלא שואפת לייצר מכונית־על מודרנית ש'מחזירה עטרה ליוקרה' היפנית.