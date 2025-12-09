אמנות על גלגלים: למבורגיני חושפת את ה־Temerario הייחודית

למבורגיני Temerario ( צילום: יצרן )

באירוע נוצץ שנערך ב־3 בדצמבר במהלך תערוכת Art Basel מיאמי, הציגה למבורגיני את ה־Temerario Ad Personam - דגם ייחודי בעבודת יד, המציג 320 שעות של צביעה אמנותית בגימור קריסטלי. שילוב הצבעים המרשים – Verde Shock, Grigio Maat ו־Nero Nemesis - מדגיש את הקימורים והקווים האווירודינמיים של הרכב, והופך את הדגם ליצירת אמנות מוטורית אמיתית. האירוע התקיים על גג הבניין האייקוני 1111 לינקולן רואד, במעמד יותר מ־500 אורחים, לקוחות ו־VIPs.

ה־Temerario מסמנת את המסירה הראשונה של הדגם בארצות הברית, ומהווה חלון ראווה ליכולות ההתאמה האישית של תוכנית Ad Personam - המדגישה את תפיסת היוקרה של למבורגיני כעולמות של ביטוי אישי וחופש אומנותי. מנוע ה־V8 טווין־טורבו החדש בשילוב שלושה מנועים חשמליים מייצרים יחד מעל 900 כוחות סוס, ומאפשרים לרכב להגיע ל־10,000 סל"ד – נתון חסר תקדים למכונית ספורט היברידית סדרתית.

ה-Temerario ( צילום: יצרן )

למבורגיני Temerario ( צילום: יצרן )

מעבר לעוצמה ולביצועים, האומנות נמצאת בפרטים: כל שכבת צבע נמרחה ידנית בדפוס מדויק, המדגיש את פרופורציות הרכב. תא הנוסעים עוצב באווירת מסלול - מושבי ספורט בגריג’יו אוקטנס עם תפירות ירוקות בגוון Verde Scandal, כאשר סמלי ה־Temerario והשור הזועם המוכר של למבורגיני רקומים בהשראת הצביעה הקריסטלית. הרכב שהוצג כולל גם את חבילת "Alleggerita" המפחיתה משקל בעזרת שימוש נרחב בקרבון, לטובת ביצועים מיטביים במסלול.

פנים הרכב ( צילום: יצרן )