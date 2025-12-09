כיכר השבת
320 שעות של עבודת יד

אמנות על גלגלים: למבורגיני חושפת את ה־Temerario הייחודית

שילוב בין אומנות יוקרתית, הנדסת על וביצועים קיצוניים: למבורגיני מציגה יצירת מופת אחת ויחידה בצבעי קריסטל ייחודיים, כחלק מתהליך בידול חדש בתוכנית Ad Personam, ומחברת בין עולמות האמנות, הדיגיטל וההנעה ההיברידית של העתיד (רכב)

למבורגיני Temerario (צילום: יצרן)

באירוע נוצץ שנערך ב־3 בדצמבר במהלך תערוכת Art Basel מיאמי, הציגה למבורגיני את ה־Temerario Ad Personam - דגם ייחודי בעבודת יד, המציג 320 שעות של צביעה אמנותית בגימור קריסטלי. שילוב הצבעים המרשים – Verde Shock, Grigio Maat ו־Nero Nemesis - מדגיש את הקימורים והקווים האווירודינמיים של הרכב, והופך את הדגם ליצירת אמנות מוטורית אמיתית. האירוע התקיים על גג הבניין האייקוני 1111 לינקולן רואד, במעמד יותר מ־500 אורחים, לקוחות ו־VIPs.

ה־Temerario מסמנת את המסירה הראשונה של הדגם ב, ומהווה חלון ראווה ליכולות ההתאמה האישית של תוכנית Ad Personam - המדגישה את תפיסת היוקרה של למבורגיני כעולמות של ביטוי אישי וחופש אומנותי. מנוע ה־V8 טווין־טורבו החדש בשילוב שלושה מנועים חשמליים מייצרים יחד מעל 900 כוחות סוס, ומאפשרים לרכב להגיע ל־10,000 סל"ד – נתון חסר תקדים למכונית ספורט היברידית סדרתית.

ה-Temerario (צילום: יצרן)
למבורגיני Temerario (צילום: יצרן)

מעבר לעוצמה ולביצועים, האומנות נמצאת בפרטים: כל שכבת צבע נמרחה ידנית בדפוס מדויק, המדגיש את פרופורציות הרכב. תא הנוסעים עוצב באווירת מסלול - מושבי ספורט בגריג’יו אוקטנס עם תפירות ירוקות בגוון Verde Scandal, כאשר סמלי ה־Temerario והשור הזועם המוכר של למבורגיני רקומים בהשראת הצביעה הקריסטלית. הרכב שהוצג כולל גם את חבילת "Alleggerita" המפחיתה משקל בעזרת שימוש נרחב בקרבון, לטובת ביצועים מיטביים במסלול.

פנים הרכב (צילום: יצרן)

"ה־Temerario Ad Personam היא ביטוי עז לפילוסופיית היוקרה של למבורגיני - חופש יצירה ואומנות אישית המתחברים לטכנולוגיה פורצת דרך," אמר מנכ"ל למבורגיני, סטפן וינקלמן, במהלך ההשקה. לדבריו, הדגם מסמל את הכיוון העתידי של החברה, שבו הנדסה טכנולוגית, עבודת אומן והתאמה אישית מתמזגות לכדי חוויה מוטורית חד־פעמית.

במקביל לחשיפה, הציגה למבורגיני שילוב דיגיטלי מרהיב ברכב - יישום אינטראקטיבי בפלטפורמת Fast ForWorld המופיע על מסך המולטימדיה ומאפשר חוויית “דמיון אישי” (Digital Twin) באחד לאחד, בה יכולים המשתמשים לעצב ולבחון את רכבם הווירטואלי. במסגרת האירוע הוצגו גם רכבי הדגל ההיברידיים הנוספים של החברה - ה־Urus SE עם 800 כ"ס וה־Revuelto עם 1,015 כ"ס - כחלק ממהלך ההרחבה ההדרגתי של קו הדגמים ההיברידיים של למבורגיני.

ה־Temerario מיוצרת במרכז למבורגיני בסנט אגתה בולונייזה שבאיטליה, והחברה הודיעה כי מסירות הלקוחות הראשונות צפויות להתחיל ברבעון הראשון של 2026 - ציון דרך נוסף במסע המעבר של למבורגיני לעידן ההנעה החשמלית והבידול האמנותי האישי.

