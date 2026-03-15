בעקבות ההכרזה: הונדה צפויה להפסדים של עד 16 מיליארד דולר

הונדה מוטור הודיעה השבוע כי היא מבטלת את פיתוחם והשקתם של שלושה דגמי רכב חשמליים ייעודיים שתוכננו לשוק הצפון-אמריקאי - מהלך שצפוי לעלות לה עד 2.5 טריליון ין, שהם כ–15.7 מיליארד דולר. בין הדגמים שבוטלו נמצאים ה־Honda 0 SUV, ה־Honda 0 Saloon וה־Acura RSX - שנועדו לשמש אבני דרך בכניסתה של החברה לעידן החשמול העצמאי.

בהצהרה שפירסמה החברה נמסר כי השקת הדגמים במצב השוק הנוכחי, שבו נרשמת האטה חדה בביקוש לרכבים חשמליים, עלולה הייתה לגרור הפסדים ארוכי טווח נוספים. בהתאם לכך, הונדה עדכנה את תחזית הרווח לשנת 2026: במקום רווח צפוי של 300 מיליארד ין, היא צופה עתה הפסד נקי של בין 420 ל–690 מיליארד ין (2.6–4.3 מיליארד דולר).

שינוי מדיניות בארה"ב ולחץ מסין

לדברי הונדה, ההחלטה הושפעה ממספר גורמים חיצוניים: שינויי מדיניות סחר ומכסים בארצות הברית שצמצמו את רווחיות דגמי הבנזין וההיברידיים, ביטול או צמצום תמריצים לרכישת רכבים חשמליים, הקלות ברגולציה על דלקים פוסיליים - וכן ירידה בביקוש בסין, שם יצרניות מקומיות מתקדמות ברכבים חכמים וחשמליים בקצב מהיר בהרבה.

כתוצאה מכך, הונדה הפחיתה גם את תחזית הרווח התפעולי לשנת הכספים המסתיימת במרץ 2026 – מ־550 מיליארד ין לרווח, להפסד של 270 עד 570 מיליארד ין. ההפסדים ייגרמו בין היתר ממחיקות נכסים שיועדו למפעלי ייצור רכבים חשמליים, ביטול השקעות קיימות ומחיקות ערך על אחזקות משותפות בסין.

נסיגה מהחזון ל־2040

המהלך הנוכחי מסמן נסיגה חדה מהחזון שהציגה הונדה בשנת 2021, אז הכריז מנכ"ל החברה, טושיהירו מיבֶּה, כי עד שנת 2040 כל הדגמים שיימכרו על ידי החברה יהיו חשמליים או מבוססי תאי דלק. כעת, הונדה משנה כיוון ומבכרת להשקיע בחיזוק מערך הדגמים ההיברידיים ובפיתוח טכנולוגיות הדור הבא, תוך שמירה על אפשרות חזרה לשוק החשמלי "בטווח הארוך ובצורה גמישה", כהגדרת החברה.

המנכ"ל מיבֶּה והמשנה לנשיא נורִיַה קאיְהָארָה יוותרו על 30% ממשכורתם במשך שלושה חודשים, ועל הבונוסים השנתיים שלהם, לצד קיצוצים דומים לשורה של מנהלים בכירים. בכך מופחת שכר ההנהלה הבכירה בכ־25%–30%.

הונדה מסרה כי בחודש מאי תפרסם אסטרטגיה ארוכת טווח מעודכנת, שתתאים למציאות התעשייתית החדשה. על פי ניתוח של מומחים בתחום, הקשיים של הונדה ממחישים את האתגר הרחב העומד בפני יצרניות הרכב המסורתיות - המעבר לעידן החשמלי תוך שמירה על יציבות כלכלית ושולי רווח סבירים בתקופה של ביקוש מעורער ואי־ודאות רגולטורית.