בעולם שבו מכוניות חשמליות הולכות ונעשות כבדות, טכנולוגיות ויקרות להחריד, סיטרואן מחשבת מסלול מחדש אל העבר. לאחר שהכחישה זאת בשנה שעברה, דוחות חדשים בתעשיית הרכב חושפים כי החברה בוחנת כעת ברצינות את החייאתו של אחד הדגמים המשפיעים ביותר בהיסטוריה - ה-2CV, המוכרת בישראל בכינוי "דה-שבו" - הפעם כרכב חשמלי בסיסי ונגיש.

פשטות כערך עליון

החזון של מנכ"ל סיטרואן, תיירי קוסקאס, ברור: המותג חייב לחזור לשורשים של "ניידות לכולם". ה-2CV המקורית הושקה ב-1948 במטרה להעביר את צרפת מהסוס והעגלה לעידן המוטורי, והיא עשתה זאת בזכות פשטות קיצונית ומחיר זעום. היורשת המודרנית צפויה לאמץ פילוסופיה דומה, כשהיא מתבססת על שפת העיצוב של מכונית הקונספט "Oli" שהציגה החברה לאחרונה.

בניגוד למכוניות חשמליות המנסות להרשים עם מסכי ענק וטווחים של מאות קילומטרים, ה-2CV החדשה צפויה להיות "רזה" (Lean). המשמעות היא שימוש בחומרים ממוחזרים, משקל עצמי נמוך במיוחד וסוללות קטנות ויעילות יותר, שיספיקו לשימוש עירוני יומיומי מבלי להכביד על הכיס.

מחיר שובר שוק

הבשורה הגדולה ביותר היא תג המחיר. לפי ההערכות, סיטרואן מכוונת למחיר של כ-13,000 ליש"ט (כ-15,000 אירו), מה שיציב אותה כאחת המכוניות החשמליות הזולות ביותר באירופה, ואולי אף מתחת ל-e-C3 החדשה של המותג.

מדובר בצעד אסטרטגי שנועד לבלום את הפלישה של יצרניות הרכב הסיניות לשוק האירופי. בסיטרואן מבינים שהדרך לנצח בתחרות היא לא בהכרח באמצעות עוצמה טכנולוגית, אלא באמצעות אופי וזהות מותגית שרק יצרנית עם היסטוריה כמו שלה יכולה להציע.

רטרו-מודרניזם במיטבו

מבחינה עיצובית, ה-2CV החשמלית לא תהיה העתק מדויק של המכונית משנות ה-40, אלא פרשנות מודרנית שתשמור על הצללית המזוהה, הגג הקמור והפנסים העגולים. המטרה היא לייצר רכב שלא רק חוסך כסף, אלא גם מעלה חיוך על פני הנהג והעוברים ושבים.

למרות שהפרויקט עדיין נמצא בשלבי בחינה ותכנון, האפשרות שנראה שוב את ה"דה-שבו" משייטת ברחובות הערים - הפעם ללא רעש המנוע המטרטר ובלי פליטת מזהמים - נראית קרובה מתמיד. אם סיטרואן תצליח לשמור על המחיר המובטח, ייתכן שהיא לא רק תחזיר לחיים אגדה, אלא גם תציל את שוק הרכב החשמלי העממי באירופה.