זירה מחרידה וטראגית: שני הרוגים ברכב שנשרף כליל בדרום הארץ

אירוע מחריד ומזעזע התרחש אחר הצהריים (שני) בכביש 40, בסמוך לצומת גורל שבדרום הארץ, לא הרחק מבאר שבע, כאשר רכב פרטי עלה באש באופן פתאומי לאחר שסטה מנתיבו. שני נוסעי הרכב אותרו כעבור זמן קצר ללא רוח חיים.

הדיווח הראשוני על האירוע החריג התקבל במוקדי החירום בסמוך לשעה 17:31, אז הובהלו למקום כוחות הצלה גדולים, בהם צוותי כיבוי והצלה מתחנת באר שבע, חובשים ופרמדיקים של מד"א ומתנדבים נוספים, שנאלצו להתמודד עם זירה מורכבת וקשה למראה.

עם הגעת צוותי הכיבוי הראשונים לזירה, התברר כי הרכב הפרטי עולה באש בעוצמה רבה. לוחמי האש החלו מיד בפעולות אינטנסיביות לכיבוי הדליקה ולסריקת הרכב והשטח הסמוך לו, במטרה לאתר נפגעים ולנסות להושיט עזרה.

במהלך פעולות הכיבוי והסריקה בשטח, אותרו בזירה שתי הגופות ללא רוח חיים. מצבם של השניים, שסבלו מכוויות קשות בכל חלקי גופם כתוצאה מהאש שאחזה ברכב, לא הותיר לצוותים הרפואיים שום סיכוי להעניק סיוע מציל חיים.

חובש מיחידת האופנועים של מד"א, אדיר נזרי, שתיעד את רגעי ההגעה לזירה, סיפר על המראות הקשים שנגלו לעיני הצוותים: "ראינו רכב שעלה באש ו-2 נפגעים כשהם ללא הכרה, בלי דופק ובלי נשימה עם כוויות קשות. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע מוות".

במקביל, יוסוף אבו ג'אפר, מפקד צוות רהט בזק"א 360, תיאר את העבודה המורכבת של המתנדבים בשטח: "עם קבלת הדיווח הגעתי במהירות למקום. לאחר שכוחות הכיבוי השתלטו על האש ופעלו בזירה, הועברו אלינו שני נפגעים שסבלו מכוויות קשות, וצוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותם במקום. יחד עם מתנדבים נוספים ממרחב נגב של זק"א 360 אנו פועלים כעת בזירה באיסוף הממצאים ובטיפול בכבוד המת".

כוחות משטרת המחוז הדרומי הוזעקו לזירה בתוך דקות ספורות והחלו בטיפול באירוע, שגורם להלם בקרב עוברי הדרכים באזור הציר הסואן. חוקרי המשטרה, יחד עם חבלני משטרה וחוקרי מז"פ, פתחו בחקירה מאומצת במטרה לפענח את נסיבות התאונה הקשה.

לפי הפרטים הראשוניים שעלו מהחקירה בשטח, הרכב סטה מנתיבו מסיבה שטרם התבררה, מה שהוביל ככל הנראה לתאונה ולשריפה המהירה שפרצה בו. בשעות אלו עמלים חוקרי המשטרה על איסוף ממצאים פורנזיים בזירה ובדיקת כלל כיווני החקירה, כדי להבין מה הוביל לאיבוד השליטה של הנהג ולתוצאה הטרגית שגבתה את חייהם של שני בני האדם.