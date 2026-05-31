במהלך פעילות אכיפה דיגיטלית ממוקדת שביצעו שוטרי משטרת ישראל בכביש 20 במרכז הארץ, הוצבה מצלמה טקטית בצד הדרך במטרה לאתר עבירות תנועה מסכנות חיים.

הסייר שהפעיל את המכשיר עמד בסמוך, כשהוא עוקב אחר המתרחש בכביש באמצעות טאבלט המחובר לשידור החי מהמצלמה. לפתע, הבחין השוטר ברוכב קטנוע שביצע עבירת תנועה, עצר את כלי הרכב בשול הדרך באופן מסוכן, וירד ממנו כשהוא מתקדם בנחישות לעבר המצלמה הטקטית.

הסרטון שמתעד את האירוע מציג בבירור את אותם רגעים: רוכב הקטנוע עוצר את הכלי באמצע התנועה הסואנת, יורד ממנו ומתקדם לעבר המצלמה כשהוא נראה נסער וחשדן, ככל הנראה בניסיון להסיר אותה או לגרום לה נזק כדי להימנע מתיעוד העבירות שלו.

השוטר, שזיהה את התקרבותו של החשוד ואת כוונותיו הזדוניות, לא איבד זמן, נטש את הטאבלט ומיהר לעבר הרוכב בטרם יספיק לפגוע בציוד. בהמשך הסרטון נראה החשוד כשהוא עומד מול השוטר, ידיו מורמות בתנועת התנצלות או הסבר, בעוד השוטר מעמת אותו עם המעשה ומבצע את פעולות המעצר הראשוניות.

בבדיקה המהירה שערכו השוטרים בשטח התברר כי מדובר בסיפור מורכב הרבה יותר מעבירת תנועה רגילה: הנהג נמצא כמי שאינו מורשה כלל לנהוג על סוג רכב זה, וחשוב מכך – הוא פסול לנהיגה על ידי בית המשפט, לאחר שביצע הפקדת רישיון כדין.

אך ההפתעה הגדולה חיכתה לשוטרים בבדיקת הקטנוע: ממספר הזיהוי עלה כי הכלי נגנב מבעליו החוקיים שעות ספורות בלבד לפני המפגש המקרי עם המשטרה.

לאחר ביצוע כלל הבדיקות הנדרשות, כולל סריקת חבלן שנועדה להבטיח את תקינות הכלי וזירת האירוע, הועברו החשוד והקטנוע לתחנת יפו להמשך חקירה. הקטנוע הגנוב הושב לבעליו המאושרים.

פעילות זו מתבצעת כחלק ממבצע "מחויבים לחיים", תוכנית לאומית רחבת היקף של אגף התנועה והרלב"ד במלחמה הבלתי מתפשרת בנגע תאונות הדרכים, שבמסגרתה נוספו ניידות אכיפה טכנולוגיות בכבישי ישראל. מהמשטרה נמסר כי הם ימשיכו לפעול בנחישות נגד עברייני תנועה ועברייני רכוש כאחד, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים כדי להגן על שלום הציבור ועל רכושו, ולהרחיק מהכבישים נהגים המסכנים את כלל המשתמשים.