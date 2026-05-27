האלימות בחברה הערבית: פרטים חדשים נחשפים הערב (רביעי) בעקבות מותה הטראגי של הילדה לילא ג'הג'אה, בת 9 בלבד, שנורתה למוות במהלך קטטה משפחתית אלימה ביישוב ערערה.

מפרטי החקירה המתפתחת עולה חשד מחריד, לפיו מי שביצע את הירי הקטלני שקיפד את חיי הילדה הוא לא אחר מאשר אביה, אשר כיוון את נשקו לעבר אחיו במהלך ריב, אך פגע בשוגג בבתו והרג אותה במקום.

האירוע הקשה, על פי דיווח ב-ynet, החל להתגלגל בעקבות דיווח שהתקבל במוקדי ההצלה על ילדה שנפצעה אנושות מירי בראשה בתוך היישוב. בני משפחתה פינו אותה ברכב פרטי לעבר צומת כרכור, שם חברו אליהם צוותים של מגן דוד אדום. החובשים והפרמדיקים שהוזעקו למקום מצאו את הילדה כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק ונשימה, וסובלת מפצעי ירי חודרים וקשים בראשה.

הצוותים הרפואיים פתחו באופן מיידי בפעולות החייאה מתקדמות וממושכות, שכללו עצירת דימומים, עיסויים והנשמות, ותוך כדי מאמצי החייאה קדחתניים פינו אותה לבית החולים 'הלל יפה' בחדרה. למרבה הצער, עם הגעתה לבית החולים, ולאחר שכל ניסיונות הרופאים להציל את חייה עלו בתוהו, נאלצו הצוותים הרפואיים לקבוע את מותה.

עם קבלת הדיווח המזעזע, כוחות משטרה גדולים של תחנת עירון ומרחב מנשה זרמו לזירה בערערה והחלו בביצוע פעולות חקירה דחופות ובאיסוף ממצאים וראיות. ככל שנקפו השעות, התברר לחוקרים הרקע המצמרר והבלתי נתפס שהוביל לאסון: קטטה חמורה שפרצה בין מבוגרים בתוך המשפחה, אשר מקורה בכלל בריב קטנוני בין ילדים קטנים שהתרחש ככל הנראה במהלך ארוחה משפחתית משותפת.

על פי החשד, במהלך העימות המילולי שהסלים במהירות, שלף אביה של הילדה נשק חם ופתח בירי לעבר האחים שלו שהיו בתוך הבית. אחד הקליעים פגע ישירות בראשה של בתו הקטנה שעמדה בסמוך, וגרם לפציעתה האנושה ולמותה. המשטרה ערה לעובדה שהסכסוך בין הילדים החל כבר לפני כוננות של שבוע, אך היום הוא הגיע לשיאו הטראגי כאשר המבוגרים התערבו בצורה אלימה.

במשטרה מביעים כעס רב ותסכול עמוק לא רק מעצם האירוע הטראגי, אלא גם מהתנהלות בני המשפחה מיד לאחר האסון. מפקד מרחב מנשה במשטרה, תת-ניצב רוני פארס, שהגיע לזירת הרצח, חשף כי בני המשפחה הגדילו לעשות ושטפו לחלוטין את זירת הירי והדם עוד לפני שפינו את הילדה הפצועה לטיפול רפואי, ובכך העלימו ראיות קריטיות ושיבשו באופן אקטיבי את עבודת החוקרים. במשטרה מדגישים כי מדובר בדפוס פעולה חוזר במגזר, הפוגע אנושות ביכולת הפענוח של מקרי מוות קשים מעין אלו. עד כה, במסגרת החקירה, עצרו השוטרים את האב החשוד בירי יחד עם אדם נוסף המעורב באירוע, והם הועברו לחקירה רציפה. עם זאת, האקדח ששימש לביצוע הרצח הטראגי טרם נתפס והחיפושים אחריו נמשכים.