האבא תבע את הבן במאה אלף וגירד מבית המשפט 5000 בלבד

פסק דין חריג ומהדהד ניתן השבוע בבית המשפט לענייני משפחה בנוף הגליל-נצרת, כאשר השופטת גלית מרגלית ביטון קיבלה באופן חלקי תביעת לשון הרע חסרת תקדים שהגיש אב נגד בנו. הרקע לפרשה המשפחתית המכוערת: סכסוך ירושה ומעמד ממושך שמסעיר את המשפחה מספר שנים, אשר הגיע לשיאו כאשר הבן התראיין בתוכנית טלוויזיה תחקירים מובילה והציג שם תכתובות מייל קשות ביותר שיוחסו לאביו.

על פי מסמכי פסק הדין, הסכסוך המשפחתי החריף והגיע לשלב חדש כאשר הבן בחר לפרוס את המחלוקת הפנימית מול מצלמות הטלוויזיה, בדיוק בתקופה שבה אביו התמודד לראשות העיר.

במהלך הראיון, הציג הבן תכתובות מייל שכללו ביטויים אכזריים ואיחולים קשים, תוך שהוא טוען כי אלו נשלחו אליו מאביו. השופטת מרגלית ביטון מתחה ביקורת קטלנית על התנהלות הבן וקבעה כי הוא השתמש במילים כמו "בריונות" ו"דרכים אלימות" במטרה ברורה לבזות את אביו בפומבי.

"לא הוכח שהמיילים נשלחו מהאב"

בפסק הדין החריף, קבעה השופטת כי הבן לא הצליח להוכיח שהמיילים הקשים אכן נשלחו על ידי האב, ודחתה את טענותיו ל"תום לב" בהצגת החומרים בטלוויזיה. יחד עם זאת, בית המשפט שלח מסר מרגיע למשפחות כשסירב להפוך שיחות טלפון פרטיות שהוקלטו בסתר לעילת תביעה, תוך שהוא מותח קו אדום דק בין חופש הביטוי לבין ביזוי פומבי של הורים.

כידוע, תביעות לשון הרע בין בני משפחה הן תופעה נדירה במערכת המשפט הישראלית, ופסק הדין הנוכחי מהווה תקדים משמעותי בהגדרת הגבולות המותרים במחלוקות משפחתיות. השופטת הבהירה כי גם במסגרת סכסוכים פנימיים קשים, קיימת חובה לשמור על כבוד הורים ולהימנע מביזוי פומבי שעלול לפגוע בשמם הטוב.

פיצוי זעום למרות הזכייה

בסופו של דבר, למרות שבית המשפט קיבל את התביעה באופן חלקי והכיר בכך שהבן ביזה את אביו, הפיצוי שנפסק היה זעום ומביך ביחס לסכום שנתבע. האב דרש פיצוי מוחץ של 100 אלף שקלים, אך בפועל נפסק לטובתו סכום של 5,000 שקלים בלבד. ההחלטה נבעה מכך שלא הוכחה פגיעה ממשית רחבת היקף בשמו של האב, למרות חומרת הדברים שנאמרו.

פסק הדין מותיר שאלות פתוחות לגבי האיזון הנכון בין חופש הביטוי של ילדים בוגרים לבין החובה לכבד הורים, במיוחד כאשר מדובר בסכסוכים משפחתיים מורכבים. יצוין כי הסכסוך המקורי בין האב לבנו, שעניינו ירושה ומעמד משפחתי, עדיין לא הוכרע באופן סופי, והפרשה הנוכחית מהווה רק פרק אחד בסאגה המשפחתית הממושכת.

גורמים משפטיים מעריכים כי פסק הדין עשוי להוות תקדים חשוב למקרים דומים בעתיד, תוך שהוא מבהיר כי גם במסגרת מחלוקות משפחתיות לגיטימיות, קיימת אחריות לשמור על כבוד ההורים ולהימנע מביזוי פומבי מכוון.