כיכר השבת
מתקפה בוטה

חבר הכנסת יצא מהכלים בדיון סוער: "אתם גרורה סרטנית"

דיון סוער התנהל בוועדת החוקה על הצעת חוק לאיסור הנפת דגלי אויב במוסדות ציבוריים | ח"כ כסיף תקף את ההתיישבות ויו"ר הוועדה הגיבה בחריפות (בארץ)

חבר הכנסת עופר כסיף (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

דיון סוער התקיים הבוקר (שלישי) בוועדת החוקה של הכנסת במהלך הדיון בהצעת חוק המבקשת לאסור הנפת דגלי מדינות אויב או דגלי הרשות הפלשתינית בגופים המתוקצבים על ידי המדינה. לפי פרסום ב'חדשות 14', במהלך הדיון התעמת חבר הכנסת עופר כסיף עם חברי הוועדה ותקף בחריפות את מפעל ההתיישבות ואת מדינת ישראל.

בדבריו התייחס כסיף לדגל הרשות הפלשתינית ואמר כי "הדגל המדובר פה בעיקרו הוא דגל פלשתין, הוא דגל שמייצג זהות לאומית, דגל שייצג מדינה עצמאית שתקום על אפם וחמתם של הפשיסטים והגזענים למיניהם".

עוד הוסיף כי "ההיסטוריה נגדם, הדגל הזה יונף והוא ימשיך להיות מונף", תוך שהוא תוקף את תומכי הריבונות ביהודה ושומרון ומכנה את עמדותיהם "חלומות משיחיים עלובים".

בהמשך החריף כסיף את דבריו כאשר תקף את ההתיישבות ביהודה ושומרון ואמר כי "אם כבר מדובר על טרור, הטרור הגדול ביותר הוא הכיבוש, וכנגזרת ממנו, כגידול סרטני שלו, זה כמובן הטרור המתנחבלי היום-יומי".

יו"ר הוועדה קטעה את דבריו בעקבות הביטוי החריף ואמרה לו: "גידול סרטני? המילים האלה לא בבית ספרי, לא בוועדה שלי". למרות ההערה, כסיף המשיך במתקפה נגד חברי הכנסת והחוקים המקודמים בכנסת, כינה את הצעות החוק "הצעות ארורות ונתעבות" וטען כי על הכנסת "השתלטה המגפה הכהניסטית".

