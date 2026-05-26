כיכר השבת
התנגשות חזיתית

גופמן תקף בעדות חריפה את ברנע: "גרם לי נזק ברמה בינלאומית"

ראש המוסד המיועד רומן גופמן תקף בעדותו בוועדה את ראש המוסד המכהן דוד ברנע בעקבות מכתבו החריף | "ניתן רק לשער מה חושבים ראשי ארגונים בעולם שקוראים את המכתב הזה", כתב גופמן (בארץ)

3תגובות
מימין ראש המוסד המיועד רומן גופמן, משמאל ראש המוסד המכהן דדי ברנע (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

במהלך עדותו בוועדה למינוי בכירים תקף ראש המוסד המיועד רומן גופמן את ראש המוסד המכהן דוד ברנע, בהתייחס למכתב בו האשים אותו בפרשת הנער אלמקייס שהועסק ע"י קציני מודיעין תחת פיקודו של גופמן.

במהלך העדות טען גופמן כי "המכתב של ברנע, שמתבסס בגדול על 'עובדות' שאינן עובדות, גרם לי נזק ברמה בינלאומית".

הוא הוסיף: "ניתן רק לשער מה חושבים ראשי ארגונים בעולם שקוראים את המכתב הזה. גם בישראל, חלק מהאנשים שהכרתי אותם קצת התרחקו ממני".

"מה שמבחינתי מונח על הכף הוא טוהר המידות שלי, העומד בבסיס היכולת שלי ובאופן שבו אני רואה את השליחות שלי בעולם הזה", הבהיר גופמן, והוסיף: "האמירה כאילו הפקרתי את אלמקייס, שידע ונטש, מייצרת פער בלתי נסבל בין מה שאומרים עלי ומה שמייחסים לי כעת לבין ההחלטות שקיבלתי והתנהלתי בזמן אמת".

גופמן סיפר כי כאשר פנו אליו לפני המעצר של אלמקייס בשאלה האם היה דלף מודיעיני של חומר מסווג ורגיש מהאוגדה הוא שלל את האפשרות הזאת. "ליתר ביטחון וכדי להסיר ספק ביקשתי מיד לוודא את תשובתי עם המשרתים תחתיי באוגדה, אך הדבר נאסר עליי בשל החקירה המתנהלת", סיכם.

מכתבעדותדדי ברנעוועדהרומן גופמןאורי אלמקייס

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
השמאל הקיצוני גורם נזק בלתי הפיך למדינת ישראל !
ינקלה
2
לא אכפת לשמאל המתועב שום דבר, הם ישרפו את כל הביטחון של מדינת ישראל באופן בלתי הפיך, העיקר רק לא ביבי והאנשים הטובים שלו.
משה
1
ברנע חלק בלתי נפרד ממקהלת המושחתים, מה שהיה נראה כאילו שעובד בתום לב, השנאה והקנאה ממי שהולך למלא את מקומו, מוציאין אותו מדעתו, ככה נראה אדם ללא לב וללא יושרה.
אריה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר