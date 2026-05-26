גופמן תקף בעדות חריפה את ברנע: "גרם לי נזק ברמה בינלאומית"

במהלך עדותו בוועדה למינוי בכירים תקף ראש המוסד המיועד רומן גופמן את ראש המוסד המכהן דוד ברנע, בהתייחס למכתב בו האשים אותו בפרשת הנער אלמקייס שהועסק ע"י קציני מודיעין תחת פיקודו של גופמן.

במהלך העדות טען גופמן כי "המכתב של ברנע, שמתבסס בגדול על 'עובדות' שאינן עובדות, גרם לי נזק ברמה בינלאומית".

הוא הוסיף: "ניתן רק לשער מה חושבים ראשי ארגונים בעולם שקוראים את המכתב הזה. גם בישראל, חלק מהאנשים שהכרתי אותם קצת התרחקו ממני".

"מה שמבחינתי מונח על הכף הוא טוהר המידות שלי, העומד בבסיס היכולת שלי ובאופן שבו אני רואה את השליחות שלי בעולם הזה", הבהיר גופמן, והוסיף: "האמירה כאילו הפקרתי את אלמקייס, שידע ונטש, מייצרת פער בלתי נסבל בין מה שאומרים עלי ומה שמייחסים לי כעת לבין ההחלטות שקיבלתי והתנהלתי בזמן אמת".

גופמן סיפר כי כאשר פנו אליו לפני המעצר של אלמקייס בשאלה האם היה דלף מודיעיני של חומר מסווג ורגיש מהאוגדה הוא שלל את האפשרות הזאת. "ליתר ביטחון וכדי להסיר ספק ביקשתי מיד לוודא את תשובתי עם המשרתים תחתיי באוגדה, אך הדבר נאסר עליי בשל החקירה המתנהלת", סיכם.