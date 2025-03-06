השבוע אושר בכנסת החוק שקודם על ידי הקואליציה, הקובע כי בחירת נציב תלונות הציבור על השופטים תיעשה על ידי ועדה של שבעה חברים | אך כבר לאחר שלושה ימים, הוגשה העתירה הראשונה לבג"ץ, נגד הצעת החוק (חדשות, משפט)
המועצה לזכויות אדם של האו"ם הודיעה על הרכב ועדת החקירה הבינלאומית כדי לחקור את "פשעי המלחמה" שבוצעו על ידי ישראל במבצע צוק איתן בעזה. בראש הוועדה יעמוד וויליאם שאבאס שקרא בעבר להעמיד לדין את ראש הממשלה נתניהו והנשיא לשעבר שמעון פרס. משרד החוץ: "לא מצפים לצדק" (מדיני)
בבתי המדרש של חסידות דושינסקיא פורסם כרוז מיוחד בו הובאו דברי האדמו"ר האוסרים החזקת מחשב בבית או במשרד, למעט לזקוקים לכך לצורכי עבודה ● לגבי הילדים, נכתב בכרוז בשם האדמו"ר, כי יש להרחיקם בכל תוקף מכל גישה למחשבים, גם כאלו ללא אינטרנט ● בלעדי (חדשות, אקטואליה)
וועדה חדשה מכריזה מלחמה על חנויות בגדים בבני ברק שאינן תואמות את רוח התורה: מודעות שהופצו קוראות לציבור שלא לרכוש בחנויות ללא פיקוח. תושבי העיר לא מייחסים חשיבות לוועדה החדשה, לפחות לא בשלב הזה. "לא שמעתי מעולם על הוועדה הזו", אמר לנו אחד התושבים (חרדים)
על רקע המתקפה הפרועה שמנהל בטאון "יתד נאמן" נגד השבועונים, רבנים פועלים להקמת ועדת רבנים מיוחדת, שתפקידה יהיה מתן הכשר לשבועונים, והיא תשמש מעין ועדה רוחנית של כלל העיתונים החרדיים ● "כיכר השבת" חושף: כל הפרטים על היוזמה הדרמטית המתגבשת כעת (אקטואליה)
יו"ר "עזרא למרפא" וחתן פרס ישראל יעמוד בראש וועדת "אות הנשיא למתנדב". פירר יכריע מי יהיו 12 המתנדבים שיקבלו את הפרס היוקרתי. פרסום ראשון * לפי תקנון "אות הנשיא למתנדב", "מטרת האות – לעודד פעילות התנדבותית מתוך הערכה שהיא מחזקת את המרקם החברתי, משפרת את מצבם של פרטים, נעזרים כעוזרים, ותורמת לגיבוש לאומי על בסיס אנושי והומני"
תושבי מודיעין עלית טוענים: אלמונים פותחים לנו את תיבות הדואר, ובוחנים את תכולתם. הוגש כתב אישום נגד תושב שחיטט בתיבות דואר. תופעה דומה התרחשה לפני כשנה בביתר עלית. המטרה אז היתה לבחון למי מהתושבים יש חיבור לאינטרנט. בעשרות תיבות דואר. צפו בוידאו, בלעדי ל"כיכר השבת" (ארץ)