בליץ חוקי התקשורת: היועמ"שית מתנגדת בחריפות לוועדה העוקפת

הרפורמה תעבור? יועמ"שית הכנסת עו"ד שגית אפיק הביעה היום (ראשון) את עמדתה לקראת הדיון בועדת הכנסת מחר בנוגע להקמת ועדת מיוחדת לדיון בהצעת חוק התקשורת.

לדבריה של אפיק "הקמת וועדת התקשורת תפגע אנושות בסמכויות הפיקוח של הכנסת, ואף תביא לצל כבד על היכולת של אותה ועדה להוציא תחת ידיה דבר חקיקה מיטבי״.

לדברי עו"ד אפיק, ועדת הכלכלה היא הוועדה שדנה בפיקוח ובחקיקה הקשורה לתחום התקשורת: "כיום מונחות על שולחנה של ועדת הכלכלה 7 הצעות חוק בתחום התקשורת, כולן הצעות חוק פרטיות, כולן בהכנה לקריאה ראשונה, ובכולן קיימה הוועדה כ-7 דיונים", נכתב.

בנוסף נאמר בחוות הדעת כי עצם העובדה שבזמן שהצעת החוק עברה בקריאה הראשונה נקבע כי הוועדה המוסמכת לדון בחוק היא וועדת הכלכלה, ובשל העובדה כי הקמת וועדה חדשה מתקיימת רק בתנאים מיוחדים ובהסכמת יו"ר הוועדה במקרה הזה ביטן - היא מתנגדת לכך.

בראיון שהעניק קרעי בשבוע שעבר לישי כהן התייחס שר התקשורת לסוגיית חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות: "אני תומך בעקרון של הכרה של ערך לימוד התורה, כשמדברים על חוק ויעדי גיוס, צריך לזכור שעומדות היו רגלנו במלחמה בזכות שבשערייך ירושלים עוסקים בתורה, זו המורשת שלנו, זה מה ששמר עלינו 2,000 שנות גלות.

"בעיני הדבר המופלא ביותר אלו תלמידי חכמים שיושבים בבית המדרש וכשצריכים אותם בשעת מלחמה הם יוצאים עם ספר תורה, אבל אני מקבל את זה שיש ציבור גדול במדינת ישראל, הציבור החרדי, שאומר שמי שלומד - יישב וילמד ומי שלא - מתגייס".

קרעי תוקף: "מי שמתנגד לחוק הגיוס הוא למעשה פוגע בביטחון המדינה, פוגע בצבא. אם החוק היה עובר לפני שנתיים כשהיועמ"שית סיכלה כל חוק כי גלנט היה נגד, עוד לפני המלחמה, כל דבר הם התנגדו, הם אלו שפוגעים בביטחון, כשהחוק יעבור - בוודאי שיתגייסו חרדים יותר ממה שקורה היום".

"ליברמן ולפיד רוצים את החרדים מגויסים לקמפיין הבחירות שלהם, ברגע שחרדים יעבירו חוק בהסכמה - מה הם ימכו לציבור שלהם? כל מה שנשאר להם זו ההסתה נגד הציבור החרדי", הוסיף השר קרעי.