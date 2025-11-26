השר שלמה קרעי בריאיון באולפן 'כיכר' | צפו

שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי, מתארח לריאיון מקיף באולפן 'כיכר השבת' ומתייחס לסערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות לצד הסנקציות החדשות ששופטי בג"צ דורשים, הסיכוי שהחוק יצליח לעבור במליאת הכנסת והאם הוא באמת יביא לשינוי בגיוס חרדים.

השר מתייחס גם להשבת החטופים וניהול הלחימה בעזה, הדרישה לפירוק חמאס מנשקו, איזו ועדה צריכה לקום כדי לחקור את המחדלים שהובילו לטבח הנוראי בשמחת תורה, רפורמת התקשורת שהוא מבקש להוביל והאחריות שלו על ההילולה במירון. צפו בריאיון המלא. כותרות מהריאיון תחילה מתייחס השר קרעי לשחרור החלל החטוף דרור אור הי"ד: "מה שנאמר לנו בישיבות הממשלה שיש מספר חטופים שיישארו כנראה מעצם זה שלא ידוע איפה הם קבורים ברצועת עזה, אני שמח ובמרך שרה"מ יחד עם הנשיא טראמפ שנתן לנו את הרוח הגבית, היום אנחנו חופשיים לעשות מה שעולה על רוחנו ברצועת עזה ברגע שנבין שלא הולכים לפרק את חמאס מנשקו, נעשה את זה בכוח". בחור ישיבה מבית שמש נעצר על ידי הצבא בעוון עריקות | צפי למהומות? חנני ברייטקופף | 13:44 השר קרעי חבר בוועדה שהקימה הממשלה בכדי לקבוע את גבולות הגזרה של ועדת החקירה הממשלתית שתקום לחקור את המחדלים שהובילו לטבח הנוראי: "אני חבר בוועדת המנדט, ועדה שתקבע מה ועדת החקירה תחקור, אנחנו נתכנס בקרוב, במקביל להליך החקיקה בכנסת. "אנחנו יכולים להקים ועדת בדיקה שתהיה רק מהצד שלנו, אנחנו מושיטים יד ומבקשים להקים ועדה שוויונית, אם האופוזיציה לא תשתף פעולה - צריכים להביא את החקיקה לכנסת, שם יכול להיות שלא כל האופוזיציה תתנגד, האופוזיציה היא לא מקשה אחת".

השר שלמה קרעי בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר'

אנחנו עוברים לדבר על הבחירות למרכז הליכוד, שם ניצח קרעי את חבר מועצת עיריית בני ברק יעקב וידר: "בעיני תם עידן יעקב וידר בבני ברק, וידר אני זה ששיתפתי איתו פעולה לצערי, שעוד לא הכרתי מספיק את הגורמים הנוגעים בדבר, אני זה שהכנסתי אותו כיו"ר בסניף בני ברק, הוא השיב רעה תחת טובה, הוא מעל באמון שנתתי בו, הלך לדרך אחרת לבד, נגדי, עכשיו החזרנו אותו למצב שהוא היה".

קרעי מתייחס למתפקדים החרדים בליכוד: "בעיני הליכוד היא עמוד השדרה הלאומי, יש בליכוד מקום לכולם, חרדים, דתיים, ציונות דתית וחילונים, לכולם יש מקום, אני מייצג את הצד האמוני יותר בליכוד. ברור שמי שעושה שקר בעצמו ואומר מראש שהוא נכנס רק כדי להשפיע והוא רחוק מהליכוד כמרחק ממזרח ממערב - זה דבר שהוא לא ראוי".

השר שלמה קרעי באולפן 'כיכר השבת'

קרעי מתייחס לסוגיית חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות ומבקש לפתוח בהקדמה: "אני תומך בעקרון של הכרה של ערך לימוד התורה, כשמדברים על חוק ויעדי גיוס, צריך לזכור שעומדות היו רגלנו במלחמה בזכות שבשערייך ירושלים עוסקים בתורה, זו המורשת שלנו, זה מה ששמר עלינו 2,000 שנות גלות.

"בעיני הדבר המופלא ביותר אלו תלמידי חכמים שיושבים בבית המדרש וכשצריכים אותם בשעת מלחמה הם יוצאים עם ספר תורה, אבל אני מקבל את זה שיש ציבור גדול במדינת ישראל, הציבור החרדי, שאומר שמי שלומד - יישב וילמד ומי שלא - מתגייס".

קרעי תוקף: "מי שמתנגד לחוק הגיוס הוא למעשה פוגע בביטחון המדינה, פוגע בצבא. אם החוק היה עובר לפני שנתיים כשהיועמ"שית סיכלה כל חוק כי גלנט היה נגד, עוד לפני המלחמה, כל דבר הם התנגדו, הם אלו שפוגעים בביטחון, כשהחוק יעבור - בוודאי שיתגייסו חרדים יותר ממה שקורה היום".

"ליברמן ולפיד רוצים את החרדים מגויסים לקמפיין הבחירות שלהם, ברגע שחרדים יעבירו חוק בהסכמה - מה הם ימכו לציבור שלהם? כל מה שנשאר להם זו ההסתה נגד הציבור החרדי", הוסיף השר קרעי.

