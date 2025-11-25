"התעצבן וכעס": השיחה הקשה בין טראמפ לבן סלאמן על ישראל נחשפת

מאחורי החיוכים והתמונות הפוטוגניות שיצאו לתקשורת מפגישתם בשבוע שעבר של נשיא ארצות הברית ויורש העצר הסעודי - הסתתרה מתיחות בין השניים. אפילו סוג של עימות.

לפי הדיווח הערב (שלישי) של ברק רביד במהדורה המרכזית של חדשות 12, מפי שלושה גורמים המעורים בפרטים, שניים מהם אמריקנים, שלב מסוים בשיחה בין טראמפ לבן סלמאן היה קשה.

זה היה בעת שדנו על הצטרפותה של ערב הסעודית לישראל. טראמפ כבר הצהיר לא אחת על כך שבכוונתו שעוד מדינות יצטרפו להסכמי אברהם שהוביל בקדנציה הראשונה שלו בנשיאות ארצות הברית. בשיחה עם בן סלמאן הוא לחץ עליו גם בכיוון הזה.

אלא שהעורך מסעודיה, לפי הדיווח, לא מיהר ליישר קו. בן סלמאן התנגד בעיתוי הנוכחי לקיים נורמליזציה עם ישראל וטראמפ התאכזב מכך.

במהלך הפגישה העלה טראמפ את הנושא, לאחר שבן סלמאן כבר תודרך לפני הפגישה שהנשיא מצפה להתקדמות בנושא. בתוך החדר לחץ טראמפ על אורחו מסעודיה בנושא. בן סלמאן כאמור עמד על שלו.

לטענתו של בן סלמאן, בשיחתו עם טראמפ לפי הגורמים, הוא היה רוצה להתקדם לנורמליזציה עם ישראל, אולם לחץ הקהל בסעודיה לא יאפשר זאת. הציבור בערב הסעודית, כך בן סלמאן, הוא מאוד אנטי ישראלי בגלל המלחמה בעזה.

בכיר האמריקני צוטט בדיווח אומר כי טראמפ היה "מעוצבן ומאוכזב". יחד עם זאת דווח כי בן סלמאן לא אמר כי "לעולם לא" תהיה נורמליזציה עם ישראל, אלא השאיר את הדלת פתוחה תוך שדורש שישראל תסכים למסלול להקמת מדינה פלסטינית.