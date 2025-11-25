טראמפ עם בן סלמאן בחדר הסגלגל, אמש ( צילום: הבית הלבן )

בזמן שוושינגטון וטהראן מנהלות מלחמת סנקציות מתישה, מאחורי הקלעים מתחולל מהלך דיפלומטי דרמטי שמטלטל את יסודות הבריתות האזוריות. על פי דיווח מפתיע בעיתון הלבנוני "אל-אח'באר", המבוסס על גורמים מערביים בכירים, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, העביר לידי יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן (MBS), מנדט חסר תקדים: ניהול ערוץ דיאלוג סמוי בין וושינגטון לטהראן.

המטרה של המהלך, על פי הדיווח, היא ניסיון סעודי למנוע התלקחות אזורית נוספת. טראמפ הסמיך את יורש העצר לנהל מגעים ראשוניים במטרה לבחון הסכם אפשרי ומקיף עם איראן, שיכלול גם את סוגיית הגרעין המדאיגה וגם את מפת הסנקציות האמריקאיות. על פי הדיווח, בן סלמאן אף הבהיר לטראמפ כי הוא רואה ב"הבנה בין ארצות הברית לאיראן" תנאי הכרחי ליציבות ארוכת טווח במזרח התיכון. התשובה האיראנית: כן לשיחות, לא לוותרנות על פי הפרטים שנחשפים, הקשר הראשוני כבר נוצר. בספטמבר האחרון, בפגישה שנערכה בריאד עם עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, שאל יורש העצר הסעודי במפורש מהי עמדת טהראן כלפי יוזמת תיווך סעודית מול הבית הלבן. התשובה האיראנית, שהועברה בהמשך, הייתה חיובית עקרונית לשיחות – אך לוותה בסייג ברור ונוקשה: איראן אינה מוכנה להציג ויתורים כלשהם. ההסכמה העקרונית הזו הובילה לתכנון דרמטי: לאחר ביקורו של בן סלמאן בבית הלבן, תוכננה פגישה בדרג בכיר בין נציגים סעודים ואיראנים בפריז. לפי התכנון, פגישה זו אמורה הייתה לשמש כגשר שיאפשר לסעודים לתווך שיח ישיר בין וושינגטון לטהראן בתוך 24 שעות בלבד.

הצד האיראני: "לא עניין של מתווכים, עניין של מסגרת"

על רקע הדיווחים הדרמטיים על התיווך הסעודי ועל ניסיונות תיווך צרפתיים מקבילים (שר החוץ האיראני צפוי להגיע לפריז לפגישה על הגרעין), סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית אירנ"א מיהרה להגיב.

ההנהגה בטהראן ביקשה למתן את ההתרגשות, וטענה כי קיים "נטייה לפרש כל מכתב, ביקור או שיחת טלפון כסימן למשא ומתן קרוב". מבחינת איראן, התיווך (בין אם סעודי, מצרי או אחר) הוא סוגיה משנית. הבעיה המרכזית והקריטית היא היעדר הבנה משותפת לגבי מסגרת השיחות.

אירנ"א הבהירה כי טהראן שואפת ל"דיפלומטיה שוויונית והוגנת", וטוענת כי וושינגטון מנסה לכפות תנאים חד צדדיים. המסר האיראני הברור הוא: כל עוד ארצות הברית לא תשנה את גישתה ותפגין רצינות לגבי משא ומתן "מאוזן", זהות המתווך אינה רלוונטית.