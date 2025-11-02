ביקור הוועדה באסדת הגז ( צילום: נתן וייל, דוברות הכנסת )

אנחנו נהנים מזה? הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל, בראשות ח"כ ניסים ואטורי, קיימה היום (ראשון) סיור באסדת הקידוח כריש שבמי הים התיכון, המופעלת על ידי חברת אנרג'יאן ישראל.

חברי הוועדה שמעו סקירה מפי מנכ"ל החברה שאול צמח, בדבר הליכי הפקת הגז באסדה. בנוסף, ציין צמח כי כניסתה של החברה לשוק יצרה תחרות והובילה לירידת מחירים. בהמשך התקיים סיור מודרך בחדרים הפנימיים של האסדה, ולאחר מכן סיור חיצוני. יו"ר הוועדה, ח"כ ניסים ואטורי אמר לאחר הביקור: "אסדות הגז הן נכס אסטרטגי של מדינת ישראל. מדובר באוצר של ממש התורם להבטחת עתיד ילדינו. נמשיך להשקיע בילדי ישראל ועבור הדורות הבאים בחינוך, בביטחון, בבריאות, בתעסוקה ובאנרגיה מתחדשת".

