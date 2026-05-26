הוועדה המייעצת העבירה בפעם השנייה לראש הממשלה בנימין נתניהו את חוות הדעת המשלימה בענין מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד.

רוב חברי הוועדה קבעו בחוות דעתם כי לא נפל דופי בטוהר המידות של האלוף גופמן, וכי הם אף התחזקו באופן מהותי וממשי בדעתם לאור החומרים הנוספים שנמסרו לידיהם. בחוות הדעת נכתב בין השאר כי במהלך הדיון בבג"ץ התברר לפתעתם הגמורה של שלושת חברי הועדה שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה העבירה חוות דעת ליו"ר הועדה, במקום למזכירות הועדה כפי שדורשים הכללים. לדבריהם, עו"ד ערן הלמן, בא כוחה של היועצת המשפטית לממשלה, טען בעת הדיון כי מסירה ליו"ר כמוה כמסירה לועדה. אך משקיבלו את חוות הדעת גילו שכתוב בה שהיא נמסרה ליו"ר הועדה כחומר סודי "אישי", למכותב בלבד. "מעבר לכך, חוות הדעת נכתבה מבלי לבחון את העובדות והחומרים הרבים שהפריכו את הטענות נגד האלוף גופמן", נאמר בחוות הדעת.

לשכת רה"מ: "עינוי דין מיותר"

מלשכת רה"מ נמסר כי "ראש הממשלה דוחה מכל וכל את דעת המיעוט שקבעה כי יש להמשיך ולבחון את הנושא, ואומר שנעשה לאלוף גופמן עינוי דין מיותר וההר לא הוליד אפילו עכבר".

עוד נמסר כי "ראש הממשלה מצפה שבית המשפט העליון ידחה את העתירות ולא יעכב את כניסתו של האלוף גופמן לתפקיד מיד עם סיום כהונתו של ראש המוסד היוצא, בעיצומה של מלחמה בשבע חזיתות".

ההחלטה הגיעה בניגוד לשיקול דעתו של יו"ר הועדה, נשיא בית המשפט העליון בדימוס השופט אשר גרוניס.

במהלך דיון סוער שקויים אתמול בנושא דבק גרוניס בעמדתו במסקנה שאין למנות את גופמן לתפקיד, אך גם שלושת חברי הוועדה האחרים לא שינו את עמדתם, והבהירו כי הם סבורים כי יש למנות אותו לראש המוסד.