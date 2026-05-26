כיכר השבת
"לא נפל דופי"

הוועדה למינוי בכירים אישרה את מינוי גופמן ותקפה: נציג היועמ"שית שיקר

הוועדה למינוי בכירים אישרה בשנית את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד, בניגוד לעמדת יו"ר הוועדה השופט גרוניס |  "חוות הדעת של היועמ"שית נכתבה מבלי לבחון את העובדות והחומרים הרבים שהפריכו את הטענות נגד האלוף גופמן", הבהירו בוועדה | נתניהו: "עינוי דין מיותר" (בארץ)

רומן גופמן

הוועדה המייעצת העבירה בפעם השנייה לראש הממשלה את חוות הדעת המשלימה בענין מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד.

רוב חברי הוועדה קבעו בחוות דעתם כי לא נפל דופי בטוהר המידות של האלוף גופמן, וכי הם אף התחזקו באופן מהותי וממשי בדעתם לאור החומרים הנוספים שנמסרו לידיהם.

בחוות הדעת נכתב בין השאר כי במהלך הדיון בבג"ץ התברר לפתעתם הגמורה של שלושת חברי הועדה שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה העבירה חוות דעת ליו"ר הועדה, במקום למזכירות הועדה כפי שדורשים הכללים.

לדבריהם, עו"ד ערן הלמן, בא כוחה של היועצת המשפטית לממשלה, טען בעת הדיון כי מסירה ליו"ר כמוה כמסירה לועדה. אך משקיבלו את חוות הדעת גילו שכתוב בה שהיא נמסרה ליו"ר הועדה כחומר סודי "אישי", למכותב בלבד. "מעבר לכך, חוות הדעת נכתבה מבלי לבחון את העובדות והחומרים הרבים שהפריכו את הטענות נגד האלוף גופמן", נאמר בחוות הדעת.

חוות הדעת המלאה לעיונכם
ראש הממשלה בנימין נתניהו

לשכת רה"מ: "עינוי דין מיותר"

מלשכת רה"מ נמסר כי "ראש הממשלה דוחה מכל וכל את דעת המיעוט שקבעה כי יש להמשיך ולבחון את הנושא, ואומר שנעשה לאלוף גופמן עינוי דין מיותר וההר לא הוליד אפילו עכבר".

עוד נמסר כי "ראש הממשלה מצפה שבית המשפט העליון ידחה את העתירות ולא יעכב את כניסתו של האלוף גופמן לתפקיד מיד עם סיום כהונתו של ראש המוסד היוצא, בעיצומה של מלחמה בשבע חזיתות".

ההחלטה הגיעה בניגוד לשיקול דעתו של יו"ר הועדה, נשיא בית המשפט העליון בדימוס השופט אשר גרוניס.

במהלך דיון סוער שקויים אתמול בנושא דבק גרוניס בעמדתו במסקנה שאין למנות את גופמן לתפקיד, אך גם שלושת חברי הוועדה האחרים לא שינו את עמדתם, והבהירו כי הם סבורים כי יש למנות אותו לראש המוסד.

3
השאלה היא האם בג"ץ והיועמשי"ת מתנגדים למנוי משום שזהו מינוי של נתניהו או משום שגופן מזוהה כאחד לא משלהם
משה
2
השמאל הקיצוני גורם נזק בלתי הפיך למדינת ישראל ! להם מותר לשקר.. לגנוב שיפוצים..
ינקלה
1
היועמשי"ת שיקרה לוועדה את זה היא עושה בעוד הזדמנויות אבל מדוע לא מפרסמים את העלות של כל הסיפור הזה? הרי כל הפעלה של עורך דין זה אלפי שקלים ופה מדובר במערכת שלימה על חשבון המדינה שגויסה בעלות של מאות אלפי שקלים רק כדי למלאות את שנאתה ותאוותה הבלתי נשלטת של היועמשי"ת?
יאיר

