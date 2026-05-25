ראש הממשלה בנימין נתניהו ( צילום: Dor Pazuelo/Flash90 )

עדי שמאי הכהן, יוצר סרטון "הביביסטים" הוויראלי, ששטף את הארץ בערב חג השבועות ובימים שלאחר מכן - וגרר גל תגובות ברקע תקופת הבחירות שהחלה, טען היום (שני) כי הופתע מכך שנתניהו שיתף את הסרטון.

כזכור, בסרטון המדובר נראה בחור צעיר המתוודה בפני הוריו כי הוא תומך נתניהו ("ביביסט"), בעוד הוריו מתקשים לקבל את הבשורה. "הצפי שלנו היה 300-400 אלף צפיות", אמר בריאיון לתכנית פתחי וזמרי בעם ברדיו גלי ישרא. "כשביבי שיתף זה היה הפתעה, אבל בחיים לא חלמנו על שיתופים של אילון מאסק וטד קרוז. אמרנו 'נשים מוקש', וזה הפך לפצצת אטום. לדעתי דווקא השיתוף של מאסק נתן חותמת על כל נושא ההתנשאות הפרוגרסיבית מול השמרנים. לאנשים נמאס להתחבא מאחורי הדעות שלהם". כשנשאל בידי המראיין, יותם זמרי, על אופי התגובות שמקבל כביביסט, על אף היותו שחקן בלבד בסרטון הגיב: "התפקיד הוא אמיתי לגמרי. כשסיימתי את לימודי המשחק והגעתי לאודישנים וסדנאות שמלאים באנשי שמאל, אתה יושב ובמקום לשמוע על משחק אתה שומע על ביבי, הפגנות קפלן.

עוד באותו נושא סרטון הביביסטים שעורר סערה: "גאוני ומקורי, אני רואה את זה כל הזמן" יאיר טוקר | 24.05.26

"ואתה אומר: אני לא שילמתי על זה. ואתה לא יכול לדבר. זו בדיוק הבעיה. אם אתה מדבר – אתה נשרף. אם אני אגיד לכם איזה הודעות קיבלתי אחרי שהסרטון התפוצץ, אתם לא תאמינו.

הוא הוסיף: "אני לא אגיד שמות כי אני לא רוצה להכפיש אותם כמו שהם מכפישים אותי, אבל במאי סופר מוערך וסופר מוכר שאני הערצתי בעבר, כתב לי מול כולם: 'בושה לך, אני מקווה שזה התפקיד האחרון שתקבל, אני לא מאמין שאתה שייך לצד הזה'. הוא למעשה סימן אותי בתגובה הזו ושורף אותי בצורה מאפיונרית.

"אבל שיהיה ברור, אני מבחינתי יוצא בכל הכוח. נילחם בזה, לא יכול להיות שיש תעשייה שלמה שאין בה ימנים. קיבלתי צילומי מסך מתוך קבוצות מהשמאל בהן נאמר שהם שכרו עורכי וידאו ותחקירנים לסקור את כל התוכן שהוצאתי אי פעם. הם כותבים תערכו דברים נגדו, תעשו לו דה לגיטימציה בימין. יש לי פרס על הראש!"