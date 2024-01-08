ההפתעה: "בחיים לא חלמנו על שיתופים של אילון מאסק וטד קרוז. אמרנו 'נשים מוקש', וזה הפך לפצצת אטום" | התגובות: "קיבלתי צילומי מסך מתוך קבוצות מהשמאל" | יוצר סרטון "הביביסטים" שעורר סערה בערב החג מגיב (ברשת)
חבר הכנסת ממפלגתו של בן גביר עורר סערה כשאמר כי רוצה לראות את חווארה, שבה התרחש הפיגוע, שרופה וסגורה • יו"ר הכנסת לשעבר ביקר: "איש נורא, קריצה לפוגרום הבא" • ביקורת באופוזיציה על שתיקתו של השר לביטחון לאומי בעקבות האלימות בחווארה (ארץ)
סקר מכון 'שילוב' בדק את הרגלי ההאזנה של הציבור החרדי לתחנות הרדיו, והעלה כי 39% מאזינים ל'קול חי'; 20% ל'קול חי מיוזיק'; 17% ל'קול ברמה' ו-8% ל'כאן מורשת' ו'גלי ישראל' • מנכ"ל 'קול חי' אבי רוזן: "מודים לקב"ה על היותנו כלי התקשורת המוביל והמשמעותי במגזר החרדי" (ברנז'ה)
רדיו 'קול חי' מבסס את מעמדו במקום הראשון כמוביל באחוזי האזנה לעומת רדיו 'קול ברמה' שמתרסק ל-2.8 אחוזים בלבד, זאת בצל ירידה כללית בשיעורי ההאזנה לתחנות הרדיו • במקום השני: התחנה הדתית-חרדית 'כאן מורשת' (מדיה)
נחום ברנע, העיתונאי הבכיר מ"ידיעות אחרונות", הופתע בשידור חי ב"גלי ישראל" כשנשאל אם הוא מתכוון לתבוע דיבה אתר שפרסם כתבה ביקורתית נגדו. השיחה יצאה מהר מאוד משליטה, כשברנע התפרץ על המראיין יוסי בן עטר ועל תחנת הרדיו: "מי נתן לכם זיכיון?" (ברנז'ה)