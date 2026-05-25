כיכר השבת
נאצים עם כאפיה

"שיהיה לכם בתיאבון, היום הרגנו 30 מכם": העדות המצמררת של שורד השבי אלקנה בוחבוט

אלקנה בוחבוט, ששב משבי חמאס בעזה, משחזר בראיון פתוח את רגעי האימה והלוחמה הפסיכולוגית האכזרית שעבר תחת ידי מחבלי חמאס | במונולוג מטלטל הוא מתאר כיצד ארוחה חגיגית ודשנה, שנועדה לכאורה להפגין "כבוד", הפכה לכלי של עינוי נפשי (חדשות בארץ)

שורד השבי אלקנה בוחבוט (צילום: פלאש 90)

שורד השבי אלקנה בוחבוט שיתף לאחרונה בפרק של הפודקאסט "קולה של " את סיפורו האישי על שעות הלחימה בציר 232 ועל התקופה הממושכת שבילה בשבי . אחד הרגעים הזכורים והקשים ביותר מעדותו נוגע לאירוע שהחל בארוחה עשירה והסתיים בלוחמה פסיכולוגית סדיסטית.

בוחבוט מתאר יום שבו מחבלי חמאס הגישו להם ארוחה יוצאת דופן: "הביאו לנו אשכרה שוק טלה, זה נקרא 'מנדי', זו הארוחה הכי עשירה בעזה". לדבריו, המגש שהוגש היה ענקי, מלא באורז בסמטי ובבשר שהוכן באדמה כמנהג המטבח הערבי העשיר.

"בשבי שבקושי קבלנו מים," שחזר בוחבוט את התחושות באותם רגעים. "לא שאלתי אותו, פשוט מפרקים את זה. אני רץ עם זה לפני שהוא יתחרט, לפני שאולי הוא באמת התבלבל". כשהודו לשובה על המנה המכובדת, הוא השיב להם בציניות: "בוא אני אראה לך מה זה כבוד, בוא אני אראה לך למה אכלתם את זה".

באותו רגע, הלוחמה הפסיכולוגית נחשפה במלוא כיעורה. המחבל החמאס פתח בפניו סרטון שתיעד את האירוע הקשה שבו נפגעה מחלקת הנדסה של צה"ל ממטען. "הוא מראה לך את הסרטון ואומר: 'היום הרגנו לכם 30, שיהיה לך בתיאבון'".

המעבר לידיעה על מותם של חיילים, הותיר בבוחבוט חותם עמוק. "בא לך להקיא הכל," הוא סיפר בכאב. "לא היה לי התעללות כזו בחיים שלי".

