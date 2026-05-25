שורד השבי אלקנה בוחבוט שיתף לאחרונה בפרק של הפודקאסט "קולה של נובה" את סיפורו האישי על שעות הלחימה בציר 232 ועל התקופה הממושכת שבילה בשבי חמאס. אחד הרגעים הזכורים והקשים ביותר מעדותו נוגע לאירוע שהחל בארוחה עשירה והסתיים בלוחמה פסיכולוגית סדיסטית.

בוחבוט מתאר יום שבו מחבלי חמאס הגישו להם ארוחה יוצאת דופן: "הביאו לנו אשכרה שוק טלה, זה נקרא 'מנדי', זו הארוחה הכי עשירה בעזה". לדבריו, המגש שהוגש היה ענקי, מלא באורז בסמטי ובבשר שהוכן באדמה כמנהג המטבח הערבי העשיר.

"בשבי שבקושי קבלנו מים," שחזר בוחבוט את התחושות באותם רגעים. "לא שאלתי אותו, פשוט מפרקים את זה. אני רץ עם זה לפני שהוא יתחרט, לפני שאולי הוא באמת התבלבל". כשהודו לשובה על המנה המכובדת, הוא השיב להם בציניות: "בוא אני אראה לך מה זה כבוד, בוא אני אראה לך למה אכלתם את זה".

באותו רגע, הלוחמה הפסיכולוגית נחשפה במלוא כיעורה. המחבל החמאס פתח בפניו סרטון שתיעד את האירוע הקשה שבו נפגעה מחלקת הנדסה של צה"ל ממטען. "הוא מראה לך את הסרטון ואומר: 'היום הרגנו לכם 30, שיהיה לך בתיאבון'".

המעבר לידיעה על מותם של חיילים, הותיר בבוחבוט חותם עמוק. "בא לך להקיא הכל," הוא סיפר בכאב. "לא היה לי התעללות כזו בחיים שלי".