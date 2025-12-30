כחודשיים וחצי לאחר שחרורו ממלתעות החמאס, משחזר שורד השבי אלקנה בוחבוט את רגעי האימה בשבי. את השנתיים של שבי, איומים יומיומיים, השפלות ואלימות פיזית ונפשית, ואפילו סרטון שלא פורסם שבו ביימו ניסיון התאבדות שלו. בראיון מטלטל לחדשות 12, חשף אלקנה את הרגעים הקשים ביותר ואת מה שחווה בתופת.

אלקנה שהיה במתחם הנובה, ניסה להימלט עם התגברות היריות והטילים בבוקר הטבח. במהלך ניסיונות הבריחה שלו עצמו, הוא היה עד למראות קשים של פצועים וירי, ואף ניצל בנס כשטיל RPG פגע ברכב שמתחתיו הסתתר עד שניות ספורות קודם. בשלב מסוים מצא את עצמו מסתתר עם בר קופרשטיין, גיא גלבוע דלאל ואביתר דוד.

"שומעים את הטבח באוזניים: בן אדם מקלל, צרור יריות ואז שקט. שומעים בנות צועקות, 'אימא, אימא', דברים קשים, וצרורות שמשתיקים את כל החיים האלה. ונהיה שקט של מוות. ואז מתחילים לשמוע קריאות 'אללה אכבר' עם צרורות מתקרבים אלינו. אני מרגיש קנה בעורף שלי. אוזקים אותי באזיקונים וביציאה מהמסתור אני רואה את המחזה הנורא מכל", תיאר אלקנה את מה שראה על כביש 232 ביציאה מחניון רעים.

אלקנה שנגרר לעזה מספר: "לקחו אותי בעזה לאיזו חצר אחורית, קרעו לי את החולצה. המחבל רואה את הקעקוע שיש לי בגב, הוציא סכין ואמר שהוא הולך לקלף לי אותו. הייתי מבוהל נורא. הוא פותח בור ביטחון ואני רואה סולם שמוביל למטה".

"הוא זרק אותי לפיר הזה, ובמנהרה קטנה מאוד אני הולך כמו צפרדע והוא דוחף אותי עם הסכין שלו. הייתי בטוח שזהו, פה זה נגמר. באמצע המנהרה הוא אומר לעצור ואני שומע רעש של שקית. מהשקית הוא מוציא ופל, ואומר לי 'תאכל'. אני אומר לו שאני לא רוצה לאכול, והוא מצמיד את הסכין לצוואר ואומר לי 'תאכל'. לקחתי את הוופל ואכלתי. כשסיימתי, עלינו בחזרה" סיפר.

"היום אני הורג אותך"

אלקנה סיפר על מה שקרה בערך ביום ה-40, והוא נמצא יחד עם בר קופרשטיין באותה הדירה. בתקיפה של חיל האוויר נהרגה אחותו של השובה שלהם יחד עם ילדיה. השובה השני סיפר לו שאלקנה ובר שמחו מכך.

"הוא אומר לי, 'היום אני הורג אותך, היום אתה יורד למטרו, למנהרות, ואתה מקבל כדור בראש. וזהו, זה סופי'. ובאמת ברגע שהחשיך הוא נכנס אלינו, אומר לנו 'קומו, אל תיגעו בכלום, תגיעו איך שאתם'. ואני מבין שהוא הולך להרוג אותי. הוא קושר לי סרט לעיניים, תופס לי ביד ממש ממש חזק, ולוקח אותי. אני נתקע במדרכה, אני נופל לרצפה, הוא מרים אותי בכוח, ואני בראש שלי מבין שזהו, זה נגמר. אני שומע דלת נפתחת. הוא מכניס אותי ואומר לי לא לזוז. אני אומר 'שמע ישראל' ו'שיר למעלות' ורועד ומחכה לקבל כדור".

אלקנה מספר: "הם הורידו לי את כיסוי העיניים, אני מסתכל ימינה, וחשכו עיניי. אני רואה פיר, ואני מתחיל לרדת למטה בסולם ותוך כדי שאני יורד למטה אני שומע בעברית צחה, 'בוא אליי, רד אליי, אל תפחד, הכול יהיה בסדר'. אני יורד למטה, ואני רואה מחבל עם מסכה ופנס והוא אומר לי 'נעים מאוד, אני ג'וקר'".

הזמנים הקשים במנהרה

מהיום ה-48 למלחמה ועד היום ה-378, אלקנה יהיה באותה מנהרה. בהתחלה עם בר קופרשטיין, אחרי כמה ימים יצטרף אליהם אוהד בן עמי, ומיד אחרי מבצע ארנון יצטרפו גם יוסף חיים אוחנה, שגב כלפון ומקסים הרקין.

אלקנה סיפר כי במהלך השבי הקשה, המחבלים שיקרו לו בנוגע לגורל משפחתו, קיללו את אשתו ובנו, ואף התפללו למות בנו. אלקנה העיד כי הגיע למשבר גדול מאוד בשמונת החודשים האחרונים של השבי, שבמהלכם נשבר פעמים רבות.

במהלך רגעי השפל, הוא הצהיר בפני המחבלים כי הוא רוצה למות או להתאבד, הצהרות שהיו לעיתים אמיתיות לחלוטין ולעיתים ניסיון להשיג תנאים טובים יותר. המחבלים זיהו את נקודות התורפה הנפשיות שלו וניסו לתעד אותו מאבד את שפיותו לאט לאט. הוא סיפר כי שוביו אף ביימו סרטון, שלא פורסם, שמדמה ניסיון התאבדות שלו.

"זה הגיע למצב שהם מוציאים דם מהיד שלי, והם מוציאים דם מהיד של מקס, ומצווים עליי לעשות הרבה אקטים מאוד מאוד קשים, כמו דפוק את הראש בבטון, וכמו לקשור חבלים עליי, סרטונים קשים", סיפר.

אם חשו המחבלים שאינו בוכה מספיק לצורכי הצילום שלהם, הם דחפו בצל לעיניו כדי לאלץ דמעות - "ומרוב שהיינו רעבים, גם את הבצל הזה לקחנו לאכול" הוא מספר.