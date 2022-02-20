למרות שארבעת ראשי שב"כ ועוד בכירים כיום ובעבר בארגון, פועלים לעשות הכל כדי לסכל את המינוי של האלוף במיל' דוד זיני לראש השב"כ, ועדת גרוניס - שבוחנת את המינוי צפויה לאשר את המינוי על אף שישנו עדיין קושי אחד מהותי שנותר | מחר יתייצבו בפני הוועדה ראש הממשלה נתניהו ודוד זיני (חדשות בארץ)
נוהל חדש של נשיא בית המשפט השופט אשר גרוניס, מורה לפתוח את בתי משפט השלום תוך כדי חילולו של החג היהודי ראש השנה. עו"ד איתמר בן גביר על ההנחיה: "יהיה בה כדי לפרוץ את הסכר, וכדי לגרום חילול המוני של החג" (בארץ)
נשיא בית-המשפט העליון אשר גרוניס הנחה את בתי-המשפט בישראל שהחל מהשבוע, על מסמכים רישמיים של מערכת בתי-המשפט יתנוסס גם התאריך העיברי. "על פי החוק לשימוש בתאריך עיברי נדרשת כל רשות ציבורית לציין את התאריך העיברי במכתבים רשמיים הנשלחים מטעמה", כתב גרוניס
העסקן החרדי הפעלתן הרב יהושע שיינברגר נפגש עם נשיא בית-משפט העליון אשר גרוניס וכן עם השופטת העליון החדשה דפנה ברק. בפגישתו עם גרוניס, הוא ציטט את דברי ה"חזון איש" ש"שום בחור-ישיבה לא ילך לצבא". גרוניס העדיף להתחמק מהנושא באלגנטיות וביקש לעבור לנושא אחר
למעלה מחמש מאות צירי ועידת ארץ ישראל שלנו מכל רחבי הארץ, התכנסו בבית ציוני אמריקה בתל אביב, לוועידה הראשונה של התנועה והצדיעו לנציגם בכנסת - חבר הכנסת ד"ר מיכאל בן ארי. בין החלטות הועידה לערוך פריימריז בקרב כל נאמני ארץ ישראל ולפתוח במשא ומתן לאיחוד נאמני ארץ ישראל לקראת הבחירות הקרובות.
ראש-הממשלה בנימין נתניהו מגבה את פסיקת שופטי בג"צ בנוגע לפינוי מגרון. במעמד ממלכתי שנערך אמש בירושלים, אמר נתניהו לנשיא בית-המשפט העליון השופט גרוניס: "ממשלת ישראל כמו כל אזרחי ישראל מכבדים את החלטות בית המשפט ופועלים לפי חוקי ישראל. לפעמים גם המובן מאליו צריך להיאמר, אני בוחר לומר אותו ביום הזה, בעת הזאת"
רגע לפני פרישתה של נשיאת בית-המשפט העליון דורית בייניש, התראיין ברק לגלי צה"ל וניתח את תקופת בייניש. לדברי ברק, עמדותיה ותפקודה של בייניש הותקפו הפעם מהמרכז, לא מהשוליים הימניים או השמאליים, על-ידי שר משפטים שאמר שבית-המשפט העליון הוא סניף של מרצ (בארץ)