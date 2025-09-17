הוועדה הבוחנת את מינוי ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, שקיבלה מכתבים נגד המינוי, צפויה ככל הנראה לאשר את מינויו לתפקיד ראש השב"כ.

על פי הדיווח הצהריים (רביעי) בכאן חדשות, הוועדה שבוחנת את המינוי, החליטה להתעלם מרעשי הרקע ולאשר את המינוי.

ההחלטה מבוססת על בחינת טוהר המידות של זיני בעבר, וחברי הוועדה ראו שהעבר שלו נקי ולכן הצפי הוא שהמינוי יאושר.

על פי הדיווח, הוועדה קיבלה את הפניות שהגיעו אליה ובחנה אותן לעומק, אך כלל הפניות לא גרמו להצדקה לפסילת המינוי.

אך לא לחינם כתבנו שהמינוי "ככל הנראה" יאושר, מכיוון שישנו עוד מכשול גדול והוא, הטלת הספק של היועצת המשפטית לממשלה בעניין הליך המינוי וכו'.

מי שיופיע מחר בפני הוועדה הוא ראש הממשלה נתניהו, כמו כן יגיעו דוד זיני ומי שמכהן היום באפן זמיני כראש השב"כ, במהלך הופעתם בפני הוועדה, נתניהו וזיני יתושאלו על דרכי הפעולה של בחירת זיני.

כפי שדווח מוקדם יותר היום, ארבעה ראשי שב"כ לשעבר, עמי אילון, כרמי גילון, נדב ארגמן ויורם כהן, הגישו הבוקר, כל אחד בנפרד התנגדויות לוועדת גרוניס למינוי בכירים, נגד מינויו של דוד זיני לתפקיד ראש השירות.

תא"ל (במיל') עופר וינטר יצא הבוקר נגד המתקפות על מינוי האלוף דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ וקורא שלא למנות את אלו שהיו חלק מהקונספציה במשך עשרות שנים.

בפתח דבריו כתב וינטר: "הגיע הזמן להפסיק למנות אנשים משיחיים לתפקידים הכי בכירים במדינה, במשך שלושה עשורים קודמה כאן מדיניות מדינית - ביטחונית על ידי קיצוניים משיחיים שלא מוכנים להסתכל למציאות בעיניים".

לדבריו: "המשיחיים הם אלו שמכרו לנו את אוסלו כחזון השלום ובמקום זה קיבלנו טרור ומאות נרצחים בפיגועי תופת. המשיחיים האלו הם שמכרו לנו חזון של שתי מדינות לשני עמים והביאו עלינו אוטובוסים מתפוצצים ומאות 'קורבנות שלום'".

וינטר המשיך בדבריו הקשים וכתב: "המשיחיים גרמו לנו לברוח מלבנון, נטשו את בני בריתנו אנשי צד"ל והפקירו את לבנון לצבא הטרור של חיזבאללה. המשיחיים סיפרו לנו במילים יפות שחייבים 'להתנתק' מעזה - כשבפועל היה מדובר על גירוש יהודים, אנשי מעשה, חקלאים, מלח הארץ, אנשי עבודה ושלום. והפקרת עזה בידי ארגון הטרור חמאס. המשיחיים מסבירים כבר שנים שצריך להגיע להסדרה וששקט יענה בשקט, כשבפועל מדובר על התקפלות מחפירה מול הטרור העזתי והיא שהביאה עלינו את הרצחנות של ה-7.10".

לקראת סיום דבריו הגן וינטר על מינוי זיני וכתב: "המשיחיים הם אלה שהיום מעזים לדבר על הסכנה במינוי ראש שב"כ 'משיחי', בלי טיפת צניעות. דוד זיני הוא לוחם ומפקד אמיץ שראה ורואה את המציאות נכוחה. במעשיו הוא הוכיח פעם אחר פעם כי הוא יותר מראוי להיות ראש השב"כ. הוא יודע מי האויב ולעולם לא יתמכר לאשליות השקט המדומה".

"הגיע הזמן להפסיק לקטלג אנשים על פי קריטריונים לא רלוונטיים" סיכם את דבריו: " מספיק. קצת יותר צניעות. הגיע הזמן שאדם ריאלי יעמוד בראש השב"כ. למען עם ישראל. למען עתיד ילדינו. יחד ורק יחד ננצח".

אתמול דווח, כי יותר מ-260 עובדים ומנהלים לשעבר בשב"כ הגישו פניה משותפת לוועדת גרוניס למיוני בכירים בשירות המדינה, ובה הביעו את חששם כי מינוי אלוף במיל' דוד זיני לתפקיד ראש הארגון "עלול להביא לפגיעה משמעותית באיזון בין צרכי הביטחון לשמירה על ערכיה הדמוקרטיים של ישראל".

בפניה פורטו התבטאויותיו של זיני בנוגע למערכת המשפט, והובע חשש כי מדבריו עולה התנגשות אפשרית בין החלטות בית המשפט העליון להנחיות מראש הממשלה, וכי הוא לא יכפיף עצמו לשלטון החוק.

כמו כן, הפנייה מתייחסת להסכמתו של זיני לקבל על עצמו את המינוי בעת שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה אסרה על ראש הממשלה בנימין נתניהו לעסוק במינוי, כמו גם הליך המינוי שנעשה תוך כדי עקיפת הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר.

עוד הם כותבים על קשריו האישיים של זיני עם נתניהו, עניין שעלול לדבריהם "להשפיע על החלטותיו בעניינו האישי של ראש הממשלה על רקע חקירת פרשת 'קטאר-גייט'".

החותמים סבורים שכל אחד ואחד משלושת העניינים הללו, ככול שיתבררו כמבוססים, מהווים סיבה לפסול את מועמדותו של זיני לתפקיד, וזאת לנוכח היותו של השב"כ "ארגון חשוב ביותר לשמירת חוסנה של ישראל, הן הביטחוני והן והדמוקרטי. פגיעה במרקם עדין זה עלולה לגרום לנזק עצום למדינת ישראל", כלשונם.

החותמים מפצירים בוועדה שבראשה עומד נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס "לשקול בכובד ראש את התאמתו של זיני לתפקיד, וככול שהדברים יתבררו כמבוססים – לא לאשר את מינויו".