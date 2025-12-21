הזירה הפוליטית נערכת לשבוע סוער במיוחד, כאשר על שולחן מקבלי ההחלטות עומדות שתי יוזמות נפיצות שצפויות להצית מחדש את העימות מול מערכת המשפט והאופוזיציה.

חקירה תחת פיקוח פוליטי? בלב הסערה עומדת הצעת החוק של ח"כ אריאל קלנר מהליכוד. לפי המתווה המוצע, תוקם ועדת חקירה לאירועי המלחמה שתשאב את סמכותה ישירות מהכנסת והממשלה, ולא מהנהלת בתי המשפט כמקובל בוועדות ממלכתיות. לפי ההצעה, הוועדה תורכב משישה חברים בחלוקה שוויונית בין הקואליציה לאופוזיציה.

החידוש הדרמטי במתווה: במידה ולא תושג הסכמה בין הגושים על זהות הנציגים, יוכל כל צד למנות את אנשיו באופן עצמאי, ואף תתאפשר כהונה של שני יושבי ראש במקביל. מי שצפוי לרכז את סמכויות המינוי הוא יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. בעוד בקואליציה מציגים את המהלך כדרך להבטיח "אמון ציבורי ומאוזן" שאינו מוטה לצד מסוים, באופוזיציה זועמים וטוענים כי מדובר ב"ועדה פוליטית" שנועדה לחלץ את האחראים מביקורת עניינית.

סוף עידן גלי צה"ל?

במקביל לדרמת ועדת החקירה, יתקיים בישיבת הממשלה דיון גורלי בהצעת שר הביטחון ישראל כ"ץ להוביל לסגירה מדורגת של תחנת גלי צה"ל. התוכנית כוללת הקמת צוות מיוחד שיבחן את זכויות העובדים ואת עתידה של תחנת גלגלצ, במטרה להוציא את השידור הציבורי-אקטואלי מידי הצבא.

תומכי המהלך טוענים כי מדובר בתיקון עיוות היסטורי שבו הצבא עוסק בנושאים פוליטיים, בעוד המתנגדים רואים בכך פגיעה בחופש העיתונות ומזהירים מפני גל עתירות לבג"ץ שעלול לעצור את המהלך.