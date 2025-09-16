יותר מ-260 עובדים ומנהלים לשעבר בשב"כ הגישו היום (שלישי) פניה משותפת לוועדת גרוניס למיוני בכירים בשירות המדינה, ובה הביעו את חששם כי מינוי אלוף במיל' דוד זיני לתפקיד ראש הארגון "עלול להביא לפגיעה משמעותית באיזון בין צרכי הביטחון לשמירה על ערכיה הדמוקרטיים של ישראל".

בפניה פורטו התבטאויותיו של זיני בנוגע למערכת המשפט, והובע חשש כי מדבריו עולה התנגשות אפשרית בין החלטות בית המשפט העליון להנחיות מראש הממשלה, וכי הוא לא יכפיף עצמו לשלטון החוק.

כמו כן, הפנייה מתייחסת להסכמתו של זיני לקבל על עצמו את המינוי בעת שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה אסרה על ראש הממשלה בנימין נתניהו לעסוק במינוי, כמו גם הליך המינוי שנעשה תוך כדי עקיפת הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר.

עוד הם כותבים על קשריו האישיים של זיני עם נתניהו, עניין שעלול לדבריהם "להשפיע על החלטותיו בעניינו האישי של ראש הממשלה על רקע חקירת פרשת 'קטאר-גייט'".

החותמים סבורים שכל אחד ואחד משלושת העניינים הללו, ככול שיתבררו כמבוססים, מהווים סיבה לפסול את מועמדותו של זיני לתפקיד, וזאת לנוכח היותו של השב"כ "ארגון חשוב ביותר לשמירת חוסנה של ישראל, הן הביטחוני והן והדמוקרטי. פגיעה במרקם עדין זה עלולה לגרום לנזק עצום למדינת ישראל", כלשונם.

החותמים מפצירים בוועדה שבראשה עומד נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס "לשקול בכובד ראש את התאמתו של זיני לתפקיד, וככול שהדברים יתבררו כמבוססים – לא לאשר את מינויו".