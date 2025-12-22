"יודעי הסוד" נותרו בחיים: הדרמה הביטחונית סביב רן גואילי ז"ל

דרמה מאחורי הקלעים של הניסיונות להשבת חללי צה"ל: במערכת הביטחון מצטבר בימים האחרונים תסכול עמוק מהתנהלות חמאס, שבניגוד לציפיות, מונע התקדמות בפרשת השבת גופתו של רן גואילי ז"ל. על פי מידע שהגיע לידי כוחות הביטחון, המפתח לפתרון התעלומה נמצא בידיהם של מספר מצומצם של מחבלי ג'יהאד אסלאמי, אך חמאס – השולט במרחב – נמנע מלבצע את החקירה הנדרשת.

מדיניות "נצור אש": המחבלים שנותרו בחיים בזכות המידע בצעד יוצא דופן שנחשף כעת, התברר כי במהלך התמרון הקרקעי ברצועה, צה"ל נמנע באופן אקטיבי מחיסול אותה קבוצת מחבלים "יודעי סוד". בישראל הבינו כי מותם של אותם פעילים יביא לקבורת המידע איתם, ולכן הוחלט להשאירם בחיים מתוך תקווה כי חקירתם תוביל לנקודת הציון המדויקת. המדיניות הזו מזכירה את הדילמות המבצעיות שליוו את הניסיונות לאתר את סגן הדר גולדין ז"ל, אז הופעלה שיטה דומה מול מחבלים שהחזיקו בפרטי המקרה.

היעד: מזרח העיר עזה על פי הערכות המודיעין העדכניות, גואילי קבור במרחב מזרח העיר עזה, כאשר המוקדים המרכזיים שסומנו הם שכונות סג'עיה או זיתון. ישראל העבירה לחמאס רשימה שמית מפורטת של אותם מחבלים והבהירה: "חקירה קצרה תביא לפתרון הפרשה". עם זאת, חמאס ממשיך בטקטיקה של השהייה, מה שמתפרש בירושלים כניסיון להשתמש במידע כקלף מיקוח עתידי.

למרות המבוי הסתום הנוכחי, גורמים המעורבים בפרטים משדרים אופטימיות זהירה. "ישנם גורמים בתוך עזה שמחזיקים ביותר מידע ממה שיש לנו כרגע", ציינו הגורמים, "אבל אנחנו נחושים לפתור את הפרשה הזו ולהביא את רן לקבר ישראל".