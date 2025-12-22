כיכר השבת
ארגון הטרור מרים ראש

"יודעי הסוד" נותרו בחיים: הדרמה הביטחונית סביב רן גואילי ז"ל

במערכת הביטחון זועמים על התעוזה של חמאס, שמחזיק בשמותיהם של אנשי הג'יהאד האסלאמי המכירים את מקום הקבורה המדויק אך נמנע מלפעול • ישראל נמנעה במכוון מחיסול "אנשי הסוד" כדי לא לאבד את המידע • המיקום המשוער: שכונות הדמים במזרח עזה (בארץ, צבא וביטחון)

לוחם היס״מ הגיבור רס"ל רן גואילי הי"ד (צילום: באדיבות)

דרמה מאחורי הקלעים של הניסיונות להשבת חללי צה"ל: במערכת הביטחון מצטבר בימים האחרונים תסכול עמוק מהתנהלות , שבניגוד לציפיות, מונע התקדמות בפרשת השבת גופתו של רן גואילי ז"ל. על פי מידע שהגיע לידי כוחות הביטחון, המפתח לפתרון התעלומה נמצא בידיהם של מספר מצומצם של מחבלי ג'יהאד אסלאמי, אך חמאס – השולט במרחב – נמנע מלבצע את החקירה הנדרשת.

רצועת עזה (צילום: ב"מ)

מדיניות "נצור אש": המחבלים שנותרו בחיים בזכות המידע בצעד יוצא דופן שנחשף כעת, התברר כי במהלך התמרון הקרקעי ברצועה, צה"ל נמנע באופן אקטיבי מחיסול אותה קבוצת מחבלים "יודעי סוד". בישראל הבינו כי מותם של אותם פעילים יביא לקבורת המידע איתם, ולכן הוחלט להשאירם בחיים מתוך תקווה כי חקירתם תוביל לנקודת הציון המדויקת. המדיניות הזו מזכירה את הדילמות המבצעיות שליוו את הניסיונות לאתר את סגן הדר גולדין ז"ל, אז הופעלה שיטה דומה מול מחבלים שהחזיקו בפרטי המקרה.

היעד: מזרח על פי הערכות המודיעין העדכניות, גואילי קבור במרחב מזרח העיר עזה, כאשר המוקדים המרכזיים שסומנו הם שכונות סג'עיה או זיתון. ישראל העבירה לחמאס רשימה שמית מפורטת של אותם מחבלים והבהירה: "חקירה קצרה תביא לפתרון הפרשה". עם זאת, חמאס ממשיך בטקטיקה של השהייה, מה שמתפרש בירושלים כניסיון להשתמש במידע כקלף מיקוח עתידי.

למרות המבוי הסתום הנוכחי, גורמים המעורבים בפרטים משדרים אופטימיות זהירה. "ישנם גורמים בתוך עזה שמחזיקים ביותר מידע ממה שיש לנו כרגע", ציינו הגורמים, "אבל אנחנו נחושים לפתור את הפרשה הזו ולהביא את רן לקבר ישראל".

1
נו מה יהיה עם האזלת יד, למה לא מכניסים מסתערבים למצוא את החלאות שצריך לחקור ??!?
אדיר

