מחר יום שישי צפויות להיפתח בעומאן השיחות בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שלזמן קצר נראה אמש שאלו יתבטלו. במקביל בישראל ובמזרח התיכון נמשכת הדריכות הגבוהה מפני אפשרות פיצוץ השיחות ותקיפה אמריקנית באיראן - כבר בקרוב.

בישראל וגם בוושינגטון מעריכים כי הסיכויים להסכם שייצא כתוצאה מהשיחות איננו גבוה במיוחד בלשון המעטה. כך דווח עמיחי שטיין הערב (חמישי) ב-I24NEWS.

גורם ביטחוני צוטט היום ב'מעריב' מסביר על הדחיפות של נתניהו לקיים ישיבת קבינט היום אחר הצהרים. הוא הסביר: "ככל שאנחנו מבינים את הדברים, אנחנו נמצאים בגבול הדק שבין מוכנות להתקפה. סוף השבוע אמור להיות דרמטי למתרחש באזור".

נתניהו, נזכיר, התבטא היום במהלך דיום בוועדת החוץ והביטחון כי איננו יודע מה נשיא ארצות הברית טראמפ יחליט אבל יחד עם זאת בישראל ערוכים למכה "קשה מאוד נגד איראן - הרבה מעבר למה שהיה ב"עם כלביא". כך דיווח עמית סגל.

ראש הממשלה גם אמר לפי הדיווח שיש התאספות של "מאסה קריטית" להפלת המשטר באיראן, אולם הוא איננו יודע אם זה מספיק כדי להביא לתוצאה. כאמור, נתניהו ציין כי ערוכים למכה קשה מאוד נגד איראן, הרב המעבר למה שהיה במלחמת 12 הימים, והוסיף שאינו יודע מה טראמפ יחליט לעשות באיראן - אבל שהם בקשר צפוץ מאוד בכל הרמות.