כיכר השבת
מתיחות שיא

התקיפה בדרך? גורם ביטחוני מעריך: "סוף השבוע אמור להיות דרמטי"

דריכות גבוהה לקראת תחילת השיחות בין ארצות הברית לאיראן, שיפתחו מחר | ההערכות הרווחות: הסיכויים להסכם בין המדינות אינו גבוה | גורם ביטחוני ל'מעריב': "סוף השבוע אמור להיות דרמטי למתרחש באזור" (צבא וביטחון)

1תגובות
מטוסי חיל האוויר האמריקני (צילום: USAF)

מחר יום שישי צפויות להיפתח בעומאן השיחות בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שלזמן קצר נראה אמש שאלו יתבטלו. במקביל בישראל ובמזרח התיכון נמשכת הדריכות הגבוהה מפני אפשרות פיצוץ השיחות ותקיפה אמריקנית באיראן - כבר בקרוב.

בישראל וגם בוושינגטון מעריכים כי הסיכויים להסכם שייצא כתוצאה מהשיחות איננו גבוה במיוחד בלשון המעטה. כך דווח עמיחי שטיין הערב (חמישי) ב-I24NEWS.

גורם ביטחוני צוטט היום ב'מעריב' מסביר על הדחיפות של נתניהו לקיים ישיבת קבינט היום אחר הצהרים. הוא הסביר: "ככל שאנחנו מבינים את הדברים, אנחנו נמצאים בגבול הדק שבין מוכנות להתקפה. סוף השבוע אמור להיות דרמטי למתרחש באזור".

נתניהו, נזכיר, התבטא היום במהלך דיום בוועדת החוץ והביטחון כי איננו יודע מה נשיא ארצות הברית טראמפ יחליט אבל יחד עם זאת בישראל ערוכים למכה "קשה מאוד נגד איראן - הרבה מעבר למה שהיה ב"עם כלביא". כך דיווח עמית סגל.

ראש הממשלה גם אמר לפי הדיווח שיש התאספות של "מאסה קריטית" להפלת המשטר באיראן, אולם הוא איננו יודע אם זה מספיק כדי להביא לתוצאה. כאמור, נתניהו ציין כי ערוכים למכה קשה מאוד נגד איראן, הרב המעבר למה שהיה במלחמת 12 הימים, והוסיף שאינו יודע מה טראמפ יחליט לעשות באיראן - אבל שהם בקשר צפוץ מאוד בכל הרמות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
רה"מ בנימין נתניהו אתה אשם אתה רואה שומע מערכת מטכ"ל וקצינים בכירים מודיעין צ.ה.ל משקרת לך 25 שנהתוך פגיעה מדינה ישראל ואתה משנס ידיים והולך לישון ההתעוררתם בשואה 7.10 נרצחו נשרפו יהודים נשים וילדים נשרפו ניצולי שואה .בשביל זה יש לך ראש המוסד למבצעים שקטים באמצע הלילה בשביל אנשי המוסד לחסל להשמ
קלוסטרנויבורג

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר