מפתיע: נתניהו ויריב לוין נפגשו ודנו בשאלה "מה עושים עם טלי גוטליב"? 

נתניהו ויריב לוין נפגשו ודנו בשאלה מה לעשות עם ח"כ טלי גוטליב - אשר צוברת פופולריות במפלגה איך לדבריהם מזיקה לליכוד | הפרטים המלאים מהפגישה (פוליטי)

טלי גוטליב (צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)

דיווח מפתיע במפלגת השלטון: ראש הממשלה ושר המשפטים לוין נפגשו ודנו בשאלה מה לעשות עם ח"כ טלי גוטליב אשר זוכה לפופולריות במפלגה, אך נחשבת לעצמאית מדיי.

על פי הדיווח הערב (שבת) של העיתונאי עמית סגל - במהלך הפגישה שהתקיימה שבוע שעבר השניים דנו איך להתמודד עם גוטליב, לאחר שרה"מ העריך בשיחה כי גוטליב מזיקה למפלגת הליכוד בשיעור של 3-4 מנדטים.

ממפלגת הליכוד נמסר בתגובה לדייוח כי מדובר "בפייק ניוז, שלא היה ולא נברא".

נזכיר כי לוין תקף מספר פעמים את התנהלותה של גוטליב, אחד הפעמים אף יצא בסרטון נגד התנהלותה וטען: "זו לא דרכנו! הזדעזעתי מההתנהלות המבישה של ח״כ טלי גוטליב כלפי המאבטחים בבית המשפט, ואני מגנה אותה בכל תוקף. השוואת המאבטחים, שרובם המוחלט יוצאי יחידות קרביות, ל״יודנראט״ וכינוי שלהם כ״בהמה״, לא רק שלא תורם למאבק, אלא שהוא חרפה גדולה, זילות השואה וההפך הגמור מהמסר שחבר כנסת צריך להעביר לציבור ולדור הצעיר. ההתנהגות הזו עומדת בסתירה לערכי תנועת הליכוד לאורם גדלתי והתחנכתי".

לוין הוסיף: "כמי שהביא למודעות ציבורית את נושא האכיפה הבררנית הנוראה המשתוללת כאן, הבעתי לא פעם את עמדתי הנחרצת בעניין העוול שנעשה ליונתן אוריך. אבל, מאבטחי בית המשפט הם לא האחראים למצב הזה!

לדבריו: "גדלתי על ברכיו של מנחם בגין ז״ל. הצטרפתי לליכוד לפני 34 שנה מיד עם שחרורי משירות חובה. לא עשיתי זאת ערב פריימריז רק כדי להיכנס לכנסת. פעלתי יותר משלושה עשורים בנחישות, בנחרצות ומתוך כבוד ומחויבות מוחלטת לדרך הליכוד, ולחברות וחברי התנועה. אמשיך לפעול בדרכנו ללא מורא, תוך מתן גיבוי לראש הממשלה ולחבריי בממשלה ובכנסת, איש איש בעשייתו החשובה. הקיצונים בקפלן לא הרתיעו ולא ירתיעו אותי. גם הקמפיינים המכוערים נגדי, שנעשים ממניעים אישיים צרים בשם הימין כביכול, לא יזיזו אותי מדרכי כשליח נאמן לדרכה של תנועת הליכוד. ח״כ גוטליב - תפסיקי לבייש אותנו! תתנצלי!"

קפלניסטים תומכים בטלי גוטליב, וטורי ודומהם
בעז
1
יריב לוי מאכזב ההתקפלות שלו מזיקה יותר מטלי גוטליב שאומרת את האמת בראש מורם
מאיר

