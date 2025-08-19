יריב לוין נגד גוטליב

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין תקף היום (שלישי) בחריפות רבה את עמיתתו למפלגה, חברת הכנסת טלי גוטליב, בעקבות התבטאויותיה מוקדם יותר בבית המשפט בלוד.

טלי גוטליב הוצאה בכוח ולא שתקה: "אל תגע בי, בהמה; כמו היודנראט" בסרטון שפרסם מחסר, "זו לא דרכנו! הזדעזעתי מההתנהלות המבישה של ח״כ טלי גוטליב כלפי המאבטחים בבית המשפט, ואני מגנה אותה בכל תוקף. השוואת המאבטחים, שרובם המוחלט יוצאי יחידות קרביות, ל״יודנראט״ וכינוי שלהם כ״בהמה״, לא רק שלא תורם למאבק, אלא שהוא חרפה גדולה, זילות השואה וההפך הגמור מהמסר שחבר כנסת צריך להעביר לציבור ולדור הצעיר. ההתנהגות הזו עומדת בסתירה לערכי תנועת הליכוד לאורם גדלתי והתחנכתי". "חלש, בגד ונטש": נתניהו בתגובה חריפה לביטול האישור לרוטמן יוסי נכטיגל | 12:40 אחרי כישלון יום המחאה: זו היוזמה החדשה של מטה משפחות החטופים קובי רוזן | 18.08.25 לוין הוסיף: "כמי שהביא למודעות ציבורית את נושא האכיפה הבררנית הנוראה המשתוללת כאן, הבעתי לא פעם את עמדתי הנחרצת בעניין העוול שנעשה ליונתן אוריך. אבל, מאבטחי בית המשפט הם לא האחראים למצב הזה! "ההתנהגות של ח״כ גוטליב, חוסר הכבוד שלה וחוסר הקוליגיאליות כלפי ראש הממשלה, שרים וחבריה לסיעה, ההשתלחויות שלה בחברי ליכוד נאמנים שנשאו על גבם את התנועה בימיה הקשים, והפרובוקציות שנעשות על ידה כשיטת עבודה, כל אלה עושים נזק אדיר לליכוד כשאנו בפתחה של שנת בחירות. במו ידיה היא מרחיקה מאיתנו ציבורים רבים. כל זה קורה דווקא כאשר מדי יום שוקלים להצטרף אלינו עוד רבים, שהמאבק הממושך שאני מנהל, לרבות בעניין מינוי נשיא בית המשפט העליון, חשף בפניהם את האמת על מערכת המשפט". לדבריו, "גדלתי על ברכיו של מנחם בגין ז״ל. הצטרפתי לליכוד לפני 34 שנה מיד עם שחרורי משירות חובה. לא עשיתי זאת ערב פריימריז רק כדי להיכנס לכנסת. פעלתי יותר משלושה עשורים בנחישות, בנחרצות ומתוך כבוד ומחויבות מוחלטת לדרך הליכוד, ולחברות וחברי התנועה. אמשיך לפעול בדרכנו ללא מורא, תוך מתן גיבוי לראש הממשלה ולחבריי בממשלה ובכנסת, איש איש בעשייתו החשובה. הקיצונים בקפלן לא הרתיעו ולא ירתיעו אותי. גם הקמפיינים המכוערים נגדי, שנעשים ממניעים אישיים צרים בשם הימין כביכול, לא יזיזו אותי מדרכי כשליח נאמן לדרכה של תנועת הליכוד. ח״כ גוטליב - תפסיקי לבייש אותנו! תתנצלי!"

גוטליב בבית המשפט, היום ( צילום: Jonathan Shaul/Flash90 )

גם יו"ר כחול לבן בני גנץ תקף את גוטליב: "חברת כנסת בישראל מכנה מאבטח שמשרת במילואים, דור שלישי לניצולי שואה, ״יודנראט״ - זה בדיוק מה שאסור שיהיה לנו בכנסת ובשיח הציבורי בישראל.

"כל אלו שטוענים שצריך להיות קיצוניים יותר, בוטים יותר, לצעוק חזק יותר: לשם אתם מדרדרים אותנו.הגיע הזמן לעצור את ההקצנה ולהחזיר לשוליים את הקצוות שממלאים את כנסת ישראל. ועד שזה יקרה, כבן לניצולי שואה אני אומר לח״כ גוטליב - תתנצלי, ותתביישי.״

השר עמיחי שיקלי הגיב: "התבטאות חמורה של ח״כ גוטליב שראויה לכל גינוי. אין שום מקום לזילות שואה ולהטחת עלבונות באנשי משמר בתי המשפט או משמר הכנסת שעושים מלאכתם נאמנה ואין להם אבק קשר לוויכוחים הפוליטיים או המשפטיים".

גם שר העלייה והקליטה אופיר סופר תקף: "מדינת ישראל ראויה לשיח אחר, מכבד ומאחד. דבריה של ח”כ גוטליב הם עוד נקודת קצה במציאות הציבורית שלנו, לשיח ולהתנהלות הציבורית בכלל. הדברים הללו אינם מתרחשים בחלל ריק, והחשש הוא שהתופעה רק תלך ותחמיר. אנשים מכל הקשת הפוליטית, נבחרי ציבור ונושאי משרות ממלכתיות נדרשים דווקא בעת הזו, חרף הסוגיות הכואבות והמחלוקות, להתאמץ יותר לשיח ולהתנהלות מכבדת ומאחדת".

גוטליב עוררה היום את המהומה, לאחר שהחלה להתעמת מילולית עם אנשי המשמר בבית משפט המחוזי מרכז בלוד - ואף טענה שהם פועלים כמו ה"יודנראט", המועצות היהודיות שהוקמו על ידי הנאצים בתקופת השואה בגטאות ופעלו תחת שליטת הנאצים ומילאו פקודות.

זה קרה לאחר שהשופט דרש ממנה לצאת, בתום מספר הערות שהשמיעה על ההליך המתקיים בבית המשפט. במקום התקיים דיון בערעור שהוגש על ידי הפרקליטות בעקבות ההחלטה מסוף השבוע להסיר את ההגבלות מיונתן אוריך ולאפשר לו להיפגש עם נתניהו.

גוטליב הגיע לאולם והשמיעה מספר הערות לשופט. זה דרש ממנה לצאת אבל היא סירבה בטענה שיש לה חסינות. בשלב מסוים הופסק הדיון ומשמר בית המשפט דרש ממנה לצאת. בהמשך הדבר התפתח לעימות מילולי. כשאנשי המשמר אמרו לה שהם רק עושים את תפקידם, היא הגיבה: "גם היודנראט". בהמשך הדפו אותה בכוח אנשי המשמר אל מחוץ לעולם והיא סיננה "בהמה" כלפי מי שדחף אותה.